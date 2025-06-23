https://ria.ru/20250623/miting-2024847805.html

Оппозиционный митинг в Кишиневе собрал около десяти тысяч человек

Оппозиционный митинг в Кишиневе собрал около десяти тысяч человек - РИА Новости, 23.06.2025

Оппозиционный митинг в Кишиневе собрал около десяти тысяч человек

Митинг оппозиции в защиту суверенитета Молдавии, по предварительным данным организаторов, собрал около 10 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:52:00+03:00

2025-06-23T14:52:00+03:00

2025-06-23T14:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Митинг оппозиции в защиту суверенитета Молдавии, по предварительным данным организаторов, собрал около 10 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит в столице республики в День суверенитета и направлена против политики президента Майи Санду. Масштабная акция проходит перед зданием парламента и приурочена к 35-летию подписания Декларации о суверенитете Молдавии. В митинге участвуют представители из всех регионов страны. Акция проходит под государственными флагами Молдавии. Среди ключевых участников акции - партия социалистов, партия "Будущее Молдовы", партия коммунистов, партия "Сердце Молдовы", общественные организации и патриотические движения. Организаторы подчеркивают, что акция приобрела форму не только политического манифеста, но и акта гражданского неповиновения в знак сопротивления "навязыванию внешнего управления". Участники митинга заявляют о готовности отстаивать принципы суверенитета, нейтралитета и государственности.

https://ria.ru/20250623/moldavija-2024773660.html

https://ria.ru/20250621/moldaviya-2024537091.html

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Митинг оппозиционных молдавских партий у здания парламента в Кишиневе Сторонники оппозиционных молдавских партий проводят митинг у здания парламента в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие выступают против внутренней и внешней политики правящей партии "Действие и солидарность". 2025-06-23T14:52 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду