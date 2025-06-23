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Оппозиционный митинг в Кишиневе собрал около десяти тысяч человек - РИА Новости, 23.06.2025
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14:52 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/miting-2024847805.html
Оппозиционный митинг в Кишиневе собрал около десяти тысяч человек
Оппозиционный митинг в Кишиневе собрал около десяти тысяч человек - РИА Новости, 23.06.2025
Оппозиционный митинг в Кишиневе собрал около десяти тысяч человек
Митинг оппозиции в защиту суверенитета Молдавии, по предварительным данным организаторов, собрал около 10 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:52:00+03:00
2025-06-23T14:52:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Митинг оппозиции в защиту суверенитета Молдавии, по предварительным данным организаторов, собрал около 10 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит в столице республики в День суверенитета и направлена против политики президента Майи Санду. Масштабная акция проходит перед зданием парламента и приурочена к 35-летию подписания Декларации о суверенитете Молдавии. В митинге участвуют представители из всех регионов страны. Акция проходит под государственными флагами Молдавии. Среди ключевых участников акции - партия социалистов, партия "Будущее Молдовы", партия коммунистов, партия "Сердце Молдовы", общественные организации и патриотические движения. Организаторы подчеркивают, что акция приобрела форму не только политического манифеста, но и акта гражданского неповиновения в знак сопротивления "навязыванию внешнего управления". Участники митинга заявляют о готовности отстаивать принципы суверенитета, нейтралитета и государственности.
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024773660.html
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96
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353
60
353
60
Митинг оппозиционных молдавских партий у здания парламента в Кишиневе
Сторонники оппозиционных молдавских партий проводят митинг у здания парламента в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие выступают против внутренней и внешней политики правящей партии "Действие и солидарность".
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Оппозиционный митинг в Кишиневе собрал около десяти тысяч человек

Митинг в защиту суверенитета Молдавии собрал около десяти тысяч человек

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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Митинг оппозиции в защиту суверенитета Молдавии, по предварительным данным организаторов, собрал около 10 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста проходит в столице республики в День суверенитета и направлена против политики президента Майи Санду.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Шор оценил, к чему пришла Молдавия за 35 лет суверенитета
Вчера, 10:54
Масштабная акция проходит перед зданием парламента и приурочена к 35-летию подписания Декларации о суверенитете Молдавии. В митинге участвуют представители из всех регионов страны. Акция проходит под государственными флагами Молдавии. Среди ключевых участников акции - партия социалистов, партия "Будущее Молдовы", партия коммунистов, партия "Сердце Молдовы", общественные организации и патриотические движения.
Организаторы подчеркивают, что акция приобрела форму не только политического манифеста, но и акта гражданского неповиновения в знак сопротивления "навязыванию внешнего управления". Участники митинга заявляют о готовности отстаивать принципы суверенитета, нейтралитета и государственности.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Руководство Молдавии боится истории, заявил Красносельский
21 июня, 20:13
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
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