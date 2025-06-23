https://ria.ru/20250623/mishustin-2024904325.html

Мишустин поручил ускорить работу над проектом о платформенной экономике

Мишустин поручил ускорить работу над проектом о платформенной экономике - РИА Новости, 23.06.2025

Мишустин поручил ускорить работу над проектом о платформенной экономике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко максимально ускорить работу над законопроектом о платформенной экономике. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:40:00+03:00

2025-06-23T17:40:00+03:00

2025-06-23T17:40:00+03:00

экономика

технологии

россия

дмитрий григоренко

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко максимально ускорить работу над законопроектом о платформенной экономике. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. Глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили журналистам, что правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит законопроект о платформенной экономике до конца июня. "Предстоит оперативно подготовить предложения по координации и стыковке информационных и других инструментов поддержки продвижения бизнеса, включая финансовые и гарантийные возможности Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, а также большие массивы данных по состоянию рынков. Ими обладают в том числе маркетплейсы. Прошу Дмитрия Юрьевича (Григоренко - ред.) максимально ускорить работу над законопроектом об их развитии, чтобы в ближайшее время рассмотреть его на заседании правительства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Внесенный в феврале в правительство законопроект направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями и будет касаться маркетплейсов и других цифровых платформ. Так, в законопроекте дается определение таким понятиям, как платформенная экономика, цифровая платформа, посредническая цифровая платформа, пункт выдачи заказов, карточка товара и другим, устанавливается обязательное содержание договоров с партнерами (продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов), порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, применения санкций, вводится цифровая досудебная система разрешения споров. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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экономика, технологии, россия, дмитрий григоренко, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф