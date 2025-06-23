https://ria.ru/20250623/minpromtorg-2024795539.html
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год - РИА Новости, 23.06.2025
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год
Минпромторг РФ планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:08:00+03:00
2025-06-23T12:08:00+03:00
2025-06-23T12:08:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ПМЭФ-2025. "Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим", - сказал он. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250623/minpromtorg-2024730311.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год
Чекушов: Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год