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Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год - РИА Новости, 23.06.2025
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12:08 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/minpromtorg-2024795539.html
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год - РИА Новости, 23.06.2025
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год
Минпромторг РФ планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:08:00+03:00
2025-06-23T12:08:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ПМЭФ-2025. "Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим", - сказал он. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250623/minpromtorg-2024730311.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год

Чекушов: Минпромторг предложит продлить параллельный импорт на 2026 год

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ПМЭФ-2025.
"Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим", - сказал он.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов
04:36
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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