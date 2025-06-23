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Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов - РИА Новости, 23.06.2025
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04:36 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/minpromtorg-2024730311.html
Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов
Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов - РИА Новости, 23.06.2025
Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов
Минпромторг РФ проводит эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей и предприятий-фантомов, в этой работе используется система маркировки,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:36:00+03:00
2025-06-23T04:36:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ проводит эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей и предприятий-фантомов, в этой работе используется система маркировки, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Мы проводим эксперимент для выявления таких производителей и предприятий-фантомов… Если по индикаторам риска система выявляет, что деятельность таких компаний отклоняется от нормы и вызывает подозрение. Тогда представители ЦРПТ и Роспотребнадзора проводят проверку на местах. По факту они выявляют, есть ли реальное производство или лишь юридическое лицо, которое легализует незаконную продукцию", - сказал министр. Алиханов отметил, что в ряде первых проверок производств обуви, товарам легпрома и БАДам были выявлены лжепредприятия. По их адресам обнаружены пустыри, жилые дома или заброшенные здания. "Эти компании пытались "легализовать" продукцию, не соответствующую заявленным документам. В ряде случаев есть основания полагать, что это импорт, который оформляется как продукция российского происхождения, чтобы уйти от таможенных пошлин и контроля", — пояснил министр. Он добавил, что по итогам эксперимента был разработан механизм ограничения выдачи таким юрлицам кодов маркировки и блокировки их продукции. Пока такой алгоритм работает по наименее регулируемым отраслям – обуви, легкой промышленности, парфюмерии, шинам и БАДам. Затем планируется расширить его и на другие товарные категории.
https://ria.ru/20250623/markirovka-2024722363.html
https://ria.ru/20250227/minpromtorg-2002011344.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов

Минпромторг проводит эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ проводит эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей и предприятий-фантомов, в этой работе используется система маркировки, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Мы проводим эксперимент для выявления таких производителей и предприятий-фантомов… Если по индикаторам риска система выявляет, что деятельность таких компаний отклоняется от нормы и вызывает подозрение. Тогда представители ЦРПТ и Роспотребнадзора проводят проверку на местах. По факту они выявляют, есть ли реальное производство или лишь юридическое лицо, которое легализует незаконную продукцию", - сказал министр.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров
02:04
Алиханов отметил, что в ряде первых проверок производств обуви, товарам легпрома и БАДам были выявлены лжепредприятия. По их адресам обнаружены пустыри, жилые дома или заброшенные здания.
"Эти компании пытались "легализовать" продукцию, не соответствующую заявленным документам. В ряде случаев есть основания полагать, что это импорт, который оформляется как продукция российского происхождения, чтобы уйти от таможенных пошлин и контроля", — пояснил министр.
Он добавил, что по итогам эксперимента был разработан механизм ограничения выдачи таким юрлицам кодов маркировки и блокировки их продукции. Пока такой алгоритм работает по наименее регулируемым отраслям – обуви, легкой промышленности, парфюмерии, шинам и БАДам. Затем планируется расширить его и на другие товарные категории.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Минпромторге рассказали об "обелении" российского рынка автокомпонентов
27 февраля, 17:48
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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