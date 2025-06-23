https://ria.ru/20250623/minpromtorg-2024730311.html

Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов

Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов - РИА Новости, 23.06.2025

Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов

Минпромторг РФ проводит эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей и предприятий-фантомов, в этой работе используется система маркировки,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T04:36:00+03:00

2025-06-23T04:36:00+03:00

2025-06-23T04:36:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ проводит эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей и предприятий-фантомов, в этой работе используется система маркировки, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Мы проводим эксперимент для выявления таких производителей и предприятий-фантомов… Если по индикаторам риска система выявляет, что деятельность таких компаний отклоняется от нормы и вызывает подозрение. Тогда представители ЦРПТ и Роспотребнадзора проводят проверку на местах. По факту они выявляют, есть ли реальное производство или лишь юридическое лицо, которое легализует незаконную продукцию", - сказал министр. Алиханов отметил, что в ряде первых проверок производств обуви, товарам легпрома и БАДам были выявлены лжепредприятия. По их адресам обнаружены пустыри, жилые дома или заброшенные здания. "Эти компании пытались "легализовать" продукцию, не соответствующую заявленным документам. В ряде случаев есть основания полагать, что это импорт, который оформляется как продукция российского происхождения, чтобы уйти от таможенных пошлин и контроля", — пояснил министр. Он добавил, что по итогам эксперимента был разработан механизм ограничения выдачи таким юрлицам кодов маркировки и блокировки их продукции. Пока такой алгоритм работает по наименее регулируемым отраслям – обуви, легкой промышленности, парфюмерии, шинам и БАДам. Затем планируется расширить его и на другие товарные категории.

https://ria.ru/20250623/markirovka-2024722363.html

https://ria.ru/20250227/minpromtorg-2002011344.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)