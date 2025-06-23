Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов
Минпромторг проводит эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ проводит эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей и предприятий-фантомов, в этой работе используется система маркировки, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"Мы проводим эксперимент для выявления таких производителей и предприятий-фантомов… Если по индикаторам риска система выявляет, что деятельность таких компаний отклоняется от нормы и вызывает подозрение. Тогда представители ЦРПТ и Роспотребнадзора проводят проверку на местах. По факту они выявляют, есть ли реальное производство или лишь юридическое лицо, которое легализует незаконную продукцию", - сказал министр.
Алиханов отметил, что в ряде первых проверок производств обуви, товарам легпрома и БАДам были выявлены лжепредприятия. По их адресам обнаружены пустыри, жилые дома или заброшенные здания.
"Эти компании пытались "легализовать" продукцию, не соответствующую заявленным документам. В ряде случаев есть основания полагать, что это импорт, который оформляется как продукция российского происхождения, чтобы уйти от таможенных пошлин и контроля", — пояснил министр.
Он добавил, что по итогам эксперимента был разработан механизм ограничения выдачи таким юрлицам кодов маркировки и блокировки их продукции. Пока такой алгоритм работает по наименее регулируемым отраслям – обуви, легкой промышленности, парфюмерии, шинам и БАДам. Затем планируется расширить его и на другие товарные категории.