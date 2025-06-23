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Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор
Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор - РИА Новости, 23.06.2025
Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор
Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым, заявив, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:00:00+03:00
2025-06-23T21:00:00+03:00
2025-06-23T21:58:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым, заявив, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия для "мира и стабильности" на Ближнем Востоке."Мы можем предпринять друг с другом усилия ради мира и стабильности в регионе и во всем мире", - сказал иранский министр, назвав США "источником всех проблем и нестабильности" на Ближнем Востоке. Его слова приводит портал правительства Ирана.Министр обороны Ирана также поблагодарил РФ за поддержку в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке и заявил, что Иран "будет использовать все возможности, чтобы наказать агрессора, и не пойдет на навязанный мир".Белоусов в свою очередь заявил иранскому коллеге, что Москва следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает Иран.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, катар, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре, ближний восток, андрей белоусов
В мире, Иран, Россия, Катар, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Ближний Восток, Андрей Белоусов
Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор
Главы Минобороны России и Ирана Белоусов и Насирзаде провели телефонный разговор