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Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор - РИА Новости, 23.06.2025
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21:00 23.06.2025 (обновлено: 21:58 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ministry-2024959781.html
Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор
Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор - РИА Новости, 23.06.2025
Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор
Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым, заявив, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:00:00+03:00
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удар ирана по американской базе в катаре
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым, заявив, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия для "мира и стабильности" на Ближнем Востоке."Мы можем предпринять друг с другом усилия ради мира и стабильности в регионе и во всем мире", - сказал иранский министр, назвав США "источником всех проблем и нестабильности" на Ближнем Востоке. Его слова приводит портал правительства Ирана.Министр обороны Ирана также поблагодарил РФ за поддержку в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке и заявил, что Иран "будет использовать все возможности, чтобы наказать агрессора, и не пойдет на навязанный мир".Белоусов в свою очередь заявил иранскому коллеге, что Москва следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает Иран.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, россия, катар, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре, ближний восток, андрей белоусов
В мире, Иран, Россия, Катар, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Ближний Восток, Андрей Белоусов
Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор

Главы Минобороны России и Ирана Белоусов и Насирзаде провели телефонный разговор

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым, заявив, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия для "мира и стабильности" на Ближнем Востоке.
«
"Мы можем предпринять друг с другом усилия ради мира и стабильности в регионе и во всем мире", - сказал иранский министр, назвав США "источником всех проблем и нестабильности" на Ближнем Востоке. Его слова приводит портал правительства Ирана.
Министр обороны Ирана также поблагодарил РФ за поддержку в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке и заявил, что Иран "будет использовать все возможности, чтобы наказать агрессора, и не пойдет на навязанный мир".
Белоусов в свою очередь заявил иранскому коллеге, что Москва следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает Иран.
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В миреИранРоссияКатарВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар Ирана по американской базе в КатареБлижний ВостокАндрей Белоусов
 
 
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