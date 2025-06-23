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Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор

Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор - РИА Новости, 23.06.2025

Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор

Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым, заявив, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:00:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым, заявив, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия для "мира и стабильности" на Ближнем Востоке."Мы можем предпринять друг с другом усилия ради мира и стабильности в регионе и во всем мире", - сказал иранский министр, назвав США "источником всех проблем и нестабильности" на Ближнем Востоке. Его слова приводит портал правительства Ирана.Министр обороны Ирана также поблагодарил РФ за поддержку в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке и заявил, что Иран "будет использовать все возможности, чтобы наказать агрессора, и не пойдет на навязанный мир".Белоусов в свою очередь заявил иранскому коллеге, что Москва следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает Иран.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, катар, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре, ближний восток, андрей белоусов