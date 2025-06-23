Рейтинг@Mail.ru
МИД России обвинил США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/mid-2024972409.html
МИД России обвинил США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке
МИД России обвинил США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025
МИД России обвинил США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке
Нападения США и Израиля на Иран ведут к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, Москва призывает вернуться к политико-дипломатическим усилиям, заявили в РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:57:00+03:00
2025-06-23T22:57:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
оон
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар ирана по американским объектам в ираке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападения США и Израиля на Иран ведут к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, Москва призывает вернуться к политико-дипломатическим усилиям, заявили в МИД РФ. "Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Налицо опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности с долгосрочными, максимально пагубными последствиями, в том числе для торгово-экономических связей, воздушных, морских и других коммуникаций, а также, не в последнюю очередь, для режима нераспространения", - говорится в заявлении ведомства. Там подчеркивается, что агрессия США и Израиля против Ирана и попытки сменить режим в стране нарушают устав ООН и принципы международного права. "Такому недопустимому развитию событий нужно немедленно положить конец. Вновь призываем остановить раскручивание вооруженной эскалации, воздерживаться от провокационных действий и риторики. Сегодня более, чем когда-либо, необходим возврат к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности", - подчеркивается в заявлении. Москва, уточняется в нем, продолжит выстраивать в этих целях свою линию на площадках ООН, МАГАТЭ, а также в ходе двусторонних контактов.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024971710.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американским объектам в ираке
В мире, США, Израиль, Иран, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американским объектам в Ираке
МИД России обвинил США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке

МИД России: атаки США на Иран ведут к обострению ситуации на Ближнем Востоке

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападения США и Израиля на Иран ведут к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, Москва призывает вернуться к политико-дипломатическим усилиям, заявили в МИД РФ.
"Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Налицо опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности с долгосрочными, максимально пагубными последствиями, в том числе для торгово-экономических связей, воздушных, морских и других коммуникаций, а также, не в последнюю очередь, для режима нераспространения", - говорится в заявлении ведомства.
Там подчеркивается, что агрессия США и Израиля против Ирана и попытки сменить режим в стране нарушают устав ООН и принципы международного права.
"Такому недопустимому развитию событий нужно немедленно положить конец. Вновь призываем остановить раскручивание вооруженной эскалации, воздерживаться от провокационных действий и риторики. Сегодня более, чем когда-либо, необходим возврат к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности", - подчеркивается в заявлении.
Москва, уточняется в нем, продолжит выстраивать в этих целях свою линию на площадках ООН, МАГАТЭ, а также в ходе двусторонних контактов.
Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках на Иран - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Пентагон опубликовал видео с самолетами B-2 Spirit, атаковавшими Иран
Вчера, 22:50
 
В миреСШАИзраильИранООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар Ирана по американским объектам в Ираке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала