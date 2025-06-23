https://ria.ru/20250623/mid-2024972409.html

МИД России обвинил США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке

МИД России обвинил США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025

МИД России обвинил США и Израиль в обострении ситуации на Ближнем Востоке

Нападения США и Израиля на Иран ведут к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, Москва призывает вернуться к политико-дипломатическим усилиям, заявили в РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:57:00+03:00

2025-06-23T22:57:00+03:00

2025-06-23T22:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападения США и Израиля на Иран ведут к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, Москва призывает вернуться к политико-дипломатическим усилиям, заявили в МИД РФ. "Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Налицо опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности с долгосрочными, максимально пагубными последствиями, в том числе для торгово-экономических связей, воздушных, морских и других коммуникаций, а также, не в последнюю очередь, для режима нераспространения", - говорится в заявлении ведомства. Там подчеркивается, что агрессия США и Израиля против Ирана и попытки сменить режим в стране нарушают устав ООН и принципы международного права. "Такому недопустимому развитию событий нужно немедленно положить конец. Вновь призываем остановить раскручивание вооруженной эскалации, воздерживаться от провокационных действий и риторики. Сегодня более, чем когда-либо, необходим возврат к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности", - подчеркивается в заявлении. Москва, уточняется в нем, продолжит выстраивать в этих целях свою линию на площадках ООН, МАГАТЭ, а также в ходе двусторонних контактов.

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в мире, сша, израиль, иран, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американским объектам в ираке