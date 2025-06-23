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Захарова рассказала о работе дипмиссий в зоне конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 23.06.2025
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22:45 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/mid-2024971297.html
Захарова рассказала о работе дипмиссий в зоне конфликта Ирана и Израиля
Захарова рассказала о работе дипмиссий в зоне конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 23.06.2025
Захарова рассказала о работе дипмиссий в зоне конфликта Ирана и Израиля
Российские дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть граждан России из стран в зоне конфликта Ирана и Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:45:00+03:00
2025-06-23T22:45:00+03:00
в мире
иран
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дональд трамп
аббас аракчи
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть граждан России из стран в зоне конфликта Ирана и Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наши точки (диппредставительства - ред.) работают круглосуточно. И для того, чтобы наши туристы, специалисты, члены семей ... студенты, чтобы они могли вернуться домой, наши дипломаты работают в круглосуточном режиме", - сказала Захарова в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео. Она уточнила, что российские дипломаты работают не только в самих Иране и Израиле, но и в странах, граничащих с ними - Азербайджане, Армении, чтобы дать возможность для россиян транзитом вернуться домой. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Кроме того, атака вызвала отрицательную реакцию и в самих США. Конгрессмен-республиканец Томас Масси 21 июня назвал удары по Ирану противоречащими конституции США. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
https://ria.ru/20250616/peskov-2023102052.html
https://ria.ru/20250616/zaharova-2023054823.html
https://ria.ru/20250617/posolstvo-2023318010.html
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в мире, иран, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Иран, США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
Захарова рассказала о работе дипмиссий в зоне конфликта Ирана и Израиля

Захарова: дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть россиян из Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть граждан России из стран в зоне конфликта Ирана и Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Наши точки (диппредставительства - ред.) работают круглосуточно. И для того, чтобы наши туристы, специалисты, члены семей ... студенты, чтобы они могли вернуться домой, наши дипломаты работают в круглосуточном режиме", - сказала Захарова в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео.
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Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля
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Она уточнила, что российские дипломаты работают не только в самих Иране и Израиле, но и в странах, граничащих с ними - Азербайджане, Армении, чтобы дать возможность для россиян транзитом вернуться домой.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Кроме того, атака вызвала отрицательную реакцию и в самих США. Конгрессмен-республиканец Томас Масси 21 июня назвал удары по Ирану противоречащими конституции США. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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В миреИранСШАРоссияМария ЗахароваДональд ТрампАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраиль
 
 
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