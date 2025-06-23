Захарова рассказала о работе дипмиссий в зоне конфликта Ирана и Израиля
Захарова: дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть россиян из Ирана
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть граждан России из стран в зоне конфликта Ирана и Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Наши точки (диппредставительства - ред.) работают круглосуточно. И для того, чтобы наши туристы, специалисты, члены семей ... студенты, чтобы они могли вернуться домой, наши дипломаты работают в круглосуточном режиме", - сказала Захарова в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео.
Она уточнила, что российские дипломаты работают не только в самих Иране и Израиле, но и в странах, граничащих с ними - Азербайджане, Армении, чтобы дать возможность для россиян транзитом вернуться домой.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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