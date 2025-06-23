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Москва осуждает теракт в церкви в Дамаске, заявили в МИД России - РИА Новости, 23.06.2025
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10:27 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/mid-2024765872.html
Москва осуждает теракт в церкви в Дамаске, заявили в МИД России
Москва осуждает теракт в церкви в Дамаске, заявили в МИД России - РИА Новости, 23.06.2025
Москва осуждает теракт в церкви в Дамаске, заявили в МИД России
Москва решительно осуждает теракт в церкви в Дамаске, поддерживает настрой сирийских властей на проведение тщательного расследования, заявила официальный... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:27:00+03:00
2025-06-23T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает теракт в церкви в Дамаске, поддерживает настрой сирийских властей на проведение тщательного расследования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди. Приносим соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с народом Сирии перед лицом этого ужасного преступления", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отмечают в МИД РФ, Москва поддерживает настрой сирийских властей на проведение тщательного расследования обстоятельств террористического акта и подтверждает свою готовность оказать Сирии содействие в нормализации военно-политической обстановки в стране. "Считаем крайне важным в условиях "переходного периода" в САР уделять особое внимание вопросам укрепления национального согласия, решительно пресекать любые попытки террористов разжечь межконфессиональную рознь и посеять смуту в сирийском обществе", - подчеркнула Захарова. Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви. По данным телеканала, жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250623/damask-2024717690.html
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в мире, россия, сирия, москва, мария захарова, исламское государство*
В мире, Россия, Сирия, Москва, Мария Захарова, Исламское государство*
Москва осуждает теракт в церкви в Дамаске, заявили в МИД России

Захарова: Москва решительно осуждает теракт в церкви в Дамаске

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает теракт в церкви в Дамаске, поддерживает настрой сирийских властей на проведение тщательного расследования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди. Приносим соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с народом Сирии перед лицом этого ужасного преступления", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
На месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
МИД Австрии осудил теракт в Дамаске
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Как отмечают в МИД РФ, Москва поддерживает настрой сирийских властей на проведение тщательного расследования обстоятельств террористического акта и подтверждает свою готовность оказать Сирии содействие в нормализации военно-политической обстановки в стране.
"Считаем крайне важным в условиях "переходного периода" в САР уделять особое внимание вопросам укрепления национального согласия, решительно пресекать любые попытки террористов разжечь межконфессиональную рознь и посеять смуту в сирийском обществе", - подчеркнула Захарова.
Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви. По данным телеканала, жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
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