https://ria.ru/20250623/mid-2024765872.html

Москва осуждает теракт в церкви в Дамаске, заявили в МИД России

Москва осуждает теракт в церкви в Дамаске, заявили в МИД России - РИА Новости, 23.06.2025

Москва осуждает теракт в церкви в Дамаске, заявили в МИД России

Москва решительно осуждает теракт в церкви в Дамаске, поддерживает настрой сирийских властей на проведение тщательного расследования, заявила официальный... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:27:00+03:00

2025-06-23T10:27:00+03:00

2025-06-23T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает теракт в церкви в Дамаске, поддерживает настрой сирийских властей на проведение тщательного расследования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди. Приносим соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с народом Сирии перед лицом этого ужасного преступления", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отмечают в МИД РФ, Москва поддерживает настрой сирийских властей на проведение тщательного расследования обстоятельств террористического акта и подтверждает свою готовность оказать Сирии содействие в нормализации военно-политической обстановки в стране. "Считаем крайне важным в условиях "переходного периода" в САР уделять особое внимание вопросам укрепления национального согласия, решительно пресекать любые попытки террористов разжечь межконфессиональную рознь и посеять смуту в сирийском обществе", - подчеркнула Захарова. Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви. По данным телеканала, жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250623/damask-2024717690.html

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в мире, россия, сирия, москва, мария захарова, исламское государство*