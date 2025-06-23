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В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
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08:21 23.06.2025 (обновлено: 08:22 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/mid-2024742015.html
В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО
В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО
В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:21:00+03:00
2025-06-23T08:22:00+03:00
москва
нато
александр грушко
марк рютте
россия
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."В НАТО пока не проявляют подобную готовность (к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства - ред.), практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе", - сказал он в интервью агентству.Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не исключает "в долгосрочной перспективе" поэтапную нормализацию отношений с Москвой.
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москва, нато, александр грушко, марк рютте, россия, в мире
Москва, НАТО, Александр Грушко, Марк Рютте, Россия, В мире
В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО

Грушко: нормализация отношений Москвы с НАТО не просматривается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
НАТО пока не проявляют подобную готовность (к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства - ред.), практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе", - сказал он в интервью агентству.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не исключает "в долгосрочной перспективе" поэтапную нормализацию отношений с Москвой.
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