https://ria.ru/20250623/mid-2024742015.html

В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО

В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

В МИД ответили на вопрос о нормализации отношений с НАТО

В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:21:00+03:00

2025-06-23T08:21:00+03:00

2025-06-23T08:22:00+03:00

москва

нато

александр грушко

марк рютте

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_0:197:3177:1985_1920x0_80_0_0_e7e3fe99e4579a2ad3c26fcf2df33b45.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."В НАТО пока не проявляют подобную готовность (к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства - ред.), практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе", - сказал он в интервью агентству.Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не исключает "в долгосрочной перспективе" поэтапную нормализацию отношений с Москвой.

https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, нато, александр грушко, марк рютте, россия, в мире