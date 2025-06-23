https://ria.ru/20250623/mes-2024900379.html

BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге "Русская аграрная группа"

BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге "Русская аграрная группа" - РИА Новости, 23.06.2025

BIA Technologies внедрила MES-систему в холдинге "Русская аграрная группа"

erid: F7NfYUJCUneTRUSQD2Zc РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:31:00+03:00

2025-06-23T17:31:00+03:00

2025-06-23T17:31:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneTRUSQD2Zc МОСКВА, 23 июн – пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-компании автоматизировали работу мясоперерабатывающего предприятия Русской аграрной группы "МПК Кораблинский" (ООО "Вердазернопродукт") с помощью "1С:Мясопереработка MES (Manufacturing Execution System – система управления производством). Модуль для 1С:ERP". Особенностью решения является модификация системы для контроля убойного цеха, что позволяет проследить готовый продукт до конкретной партии, а также оперативно получать актуальные данные о ходе производственного процесса. ООО "Вердазернопродукт" в составе холдинга занимается разведением скота, а также переработкой мяса. Для нового производственного комплекса в Рязанской области требовалась система, которая обеспечит прослеживаемость сырья и готовой продукции, снизит влияние человеческого фактора, а также будет поддерживать обмен данными с корпоративной системой холдинга "1С:ERP Управление предприятием 2" и автоматизировать выполнение рутинных операций. "MES системы обеспечивают стабильное качество производства, минимизируют потери и дают возможность принимать обоснованные управленческие решения, выводя предприятия на новый уровень эффективности. Решение "1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP" позволяет отследить перемещение животных, сырья и материалов на любом этапе производства. Оно встраивается в качестве отдельной подсистемы в ERP и исключает риск ошибок при передаче данных", — отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик. Руководитель группы оптимизации бизнес-процессов холдинга "Русская аграрная группа" Владимир Потапов добавил, что производственные процессы на каждом предприятии отличаются, поэтому важно дорабатывать ИТ-решения под специфику ИТ-ландшафта. "Внедрение модифицированного модуля MES дало заметные результаты: автоматизированы рутинные операции, включая автоматический подбор партий и ввод данных на основе остатков, трудозатраты в подразделениях сократились на 70%, показатель производственного брака уменьшился на 60%, ускорилось принятие управленческих решений. В результате производственные издержки снизились на 10%, а операционные и административные расходы — на 30%", — указал Потапов. В рамках проекта ИТ-компания создала автоматизированные рабочие места (АРМ) для приемки скота и управления процессом переработки сырья. Внедрено новое АРМ для приемки полутуш и четвертин, добавлены модули учета ветеринарных примечаний и категоризации полутуш с фиксацией отклонений. Также разработана система аналитики для отслеживания движения продукции на всех этапах производства и мониторинга сроков хранения полуфабрикатов на складах. Все указанные в статье программы для ЭВМ — 18+. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы