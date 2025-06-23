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Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, заявил Медведев
Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, заявил Медведев - РИА Новости, 23.06.2025
Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на обеспокоенность президента США Дональда Трампа возможной передачей ядерного оружия Ирану заявил, что Россия не... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:26:00+03:00
2025-06-23T21:26:00+03:00
2025-06-23T21:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на обеспокоенность президента США Дональда Трампа возможной передачей ядерного оружия Ирану заявил, что Россия не намерена этого делать: в отличие от Израиля, Москва подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Медведев в своем посте ранее заявил, что после ударов США по Ирану "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект". Трамп, комментируя пост Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал "немедленно сообщить" ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран поставить исламской республике свои ядерные боекомплекты. "По поводу обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану - он не смог достичь своих целей. Однако Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками ДНЯО", - говорится в сообщении Медведева в соцсети X.При этом он напомнил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений РФ и США все еще действует.
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РИА Новости
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Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану, заявил Медведев
Медведев ответил Трампу о передаче ядерного оружия ИРИ: РФ не будет этого делать