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Трамп выступил с призывом после заявления Медведева - РИА Новости, 23.06.2025
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18:47 23.06.2025 (обновлено: 21:20 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/medvedev-2024932431.html
Трамп выступил с призывом после заявления Медведева
Трамп выступил с призывом после заявления Медведева - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп выступил с призывом после заявления Медведева
Президент США Дональд Трамп, комментируя пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал "немедленно сообщить" ему, если... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:47:00+03:00
2025-06-23T21:20:00+03:00
в мире
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сша
дмитрий медведев
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал "немедленно сообщить" ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран поставить Исламской Республике свои ядерные боекомплекты."Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на "я" и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или мне это просто показалось? Если он это сказал и если это подтвердится — пожалуйста, сообщите мне немедленно", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social, комментируя слова Медведева.По мнению американского лидера, слово "ядерный" не должно "использоваться так небрежно". "Видимо, поэтому Путин — босс", — добавил хозяин Белого дома.Медведев в своем посте ранее заявил, что после ударов США по Ирану "ряд стран готов напрямую поставить" Тегерану "свой ядерный боекомплект".
https://ria.ru/20250620/iran-2024079192.html
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дмитрий медведев, россия, дональд трамп
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Дмитрий Медведев, Россия, Дональд Трамп
Трамп выступил с призывом после заявления Медведева

Трамп потребовал сообщить о возможности передачи Ирану ядерного боекомплекта

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал "немедленно сообщить" ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран поставить Исламской Республике свои ядерные боекомплекты.
"Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на "я" и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или мне это просто показалось? Если он это сказал и если это подтвердится — пожалуйста, сообщите мне немедленно", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social, комментируя слова Медведева.
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По мнению американского лидера, слово "ядерный" не должно "использоваться так небрежно". "Видимо, поэтому Путин — босс", — добавил хозяин Белого дома.
Медведев в своем посте ранее заявил, что после ударов США по Ирану "ряд стран готов напрямую поставить" Тегерану "свой ядерный боекомплект".
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В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАДмитрий МедведевРоссияДональд Трамп
 
 
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