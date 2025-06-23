https://ria.ru/20250623/medvedev-2024932431.html

Трамп выступил с призывом после заявления Медведева

Трамп выступил с призывом после заявления Медведева - РИА Новости, 23.06.2025

Трамп выступил с призывом после заявления Медведева

Президент США Дональд Трамп, комментируя пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал "немедленно сообщить" ему, если... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:47:00+03:00

2025-06-23T18:47:00+03:00

2025-06-23T21:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева по ситуации вокруг Ирана, потребовал "немедленно сообщить" ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран поставить Исламской Республике свои ядерные боекомплекты."Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на "я" и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или мне это просто показалось? Если он это сказал и если это подтвердится — пожалуйста, сообщите мне немедленно", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social, комментируя слова Медведева.По мнению американского лидера, слово "ядерный" не должно "использоваться так небрежно". "Видимо, поэтому Путин — босс", — добавил хозяин Белого дома.Медведев в своем посте ранее заявил, что после ударов США по Ирану "ряд стран готов напрямую поставить" Тегерану "свой ядерный боекомплект".

https://ria.ru/20250620/iran-2024079192.html

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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дмитрий медведев, россия, дональд трамп