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Медведев сравнил киевский режим с кишечными паразитами
Медведев сравнил киевский режим с кишечными паразитами - РИА Новости, 23.06.2025
Медведев сравнил киевский режим с кишечными паразитами
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронически высказался о намерениях киевского режима получить еще больше западной помощи, сравнив его с "паразитами" —... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:22:00+03:00
2025-06-23T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронически высказался о намерениях киевского режима получить еще больше западной помощи, сравнив его с "паразитами" — глистами, острицами, аскаридами и "прочими гельминтами", призвав Америку сказать им нет. Публикация Медведева в телеграм-канале называется "Новые паразиты" (некорейское кино). "Зелёный кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом. А до того ультимативно потребовал всего ничего: союзники должны выделить Киеву в 2026 году по 0,25% от их ВВП. Каждый! Иного, типа, мало!" — написал Медведев. Он заявил, что нынешняя администрация США, "у которой новая опасная война на Ближнем Востоке и новые большие расходы на неё", не собирается закрывать глаза "на воровство бандеровскими глистами денег", и назвал данные аудита американской финансовой и военной помощи "анализами". Медведев также отметил, что дальнейший аудит может привести к тому, что "главного кишечного глиста с сообществом аскарид и прочих гельминтов" будет ожидать расследование в Конгрессе, и в этом смысле "финальный расклад для киевских паразитов будет плачевным" — их ждёт "неизбежный конец при помощи противоглистной терапии". "Америка, скажи глистам (гельминтам) "нет"!" — подытожил Медведев.
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здоровье - общество, россия, америка, англия, дмитрий медведев, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Америка, Англия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев сравнил киевский режим с кишечными паразитами
Медведев: кишечный глист Зеленский летит в Британию за траншем для Киева