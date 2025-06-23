https://ria.ru/20250623/medvedev-2024820231.html

Медведев рассказал, что ждет Киев при расследовании по военной помощи США

Медведев рассказал, что ждет Киев при расследовании по военной помощи США - РИА Новости, 23.06.2025

Медведев рассказал, что ждет Киев при расследовании по военной помощи США

Киев ждет плачевный расклад, если конгресс США проведет расследование по военной помощи, оказанной Украине, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:03:00+03:00

2025-06-23T13:03:00+03:00

2025-06-23T13:03:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев ждет плачевный расклад, если конгресс США проведет расследование по военной помощи, оказанной Украине, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале Медведев заявил, что Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных США оружия, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру. "Если США продолжат аудит, то наверняка узнают ещё много чего интересного. А значит, главного кишечного глиста с сообществом аскарид и прочих гельминтов ожидает расследование в конгрессе. В этом случае финальный расклад для киевских паразитов будет плачевным. Их ждёт неизбежный конец при помощи противоглистной терапии", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024290336.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, дмитрий медведев