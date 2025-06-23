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В Забайкальском крае бушует крупный природный пожар - РИА Новости, 23.06.2025
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16:04 23.06.2025 (обновлено: 16:15 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/mchs-2024873619.html
В Забайкальском крае бушует крупный природный пожар
В Забайкальском крае бушует крупный природный пожар - РИА Новости, 23.06.2025
В Забайкальском крае бушует крупный природный пожар
Крупный природный пожар продолжает действовать возле посёлка Атамановка в Забайкальском крае на общей площади 2,5 тысячи гектаров, загорелись нежилые постройки... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:04:00+03:00
2025-06-23T16:15:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Крупный природный пожар продолжает действовать возле посёлка Атамановка в Забайкальском крае на общей площади 2,5 тысячи гектаров, загорелись нежилые постройки СНТ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Вблизи посёлка Атамановка продолжает действовать лесной пожар на общей площади 2500 гектаров. Работу огнеборцев осложняют погодные условия: в регионе продолжительное время сохраняется сухая жаркая погода и смена направления ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что на отдельных участках наблюдается переход огня в верховой пожар. "Произошло распространение огня на нежилые постройки СНТ "Локомотив", люди в садовом товариществе не проживают", - подчеркнули спасатели.
https://ria.ru/20250608/moskva-2021668612.html
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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкальском крае бушует крупный природный пожар

В районе поселка Атамановка в Забайкальском крае бушует крупный природный пожар

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краюЛиквидация пожара в районе поселка Атамановка Забайкальского края. Кадр видео
Ликвидация пожара в районе поселка Атамановка Забайкальского края. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Ликвидация пожара в районе поселка Атамановка Забайкальского края. Кадр видео
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Крупный природный пожар продолжает действовать возле посёлка Атамановка в Забайкальском крае на общей площади 2,5 тысячи гектаров, загорелись нежилые постройки СНТ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Вблизи посёлка Атамановка продолжает действовать лесной пожар на общей площади 2500 гектаров. Работу огнеборцев осложняют погодные условия: в регионе продолжительное время сохраняется сухая жаркая погода и смена направления ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на отдельных участках наблюдается переход огня в верховой пожар. "Произошло распространение огня на нежилые постройки СНТ "Локомотив", люди в садовом товариществе не проживают", - подчеркнули спасатели.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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