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В Забайкальском крае бушует крупный природный пожар

В Забайкальском крае бушует крупный природный пожар - РИА Новости, 23.06.2025

В Забайкальском крае бушует крупный природный пожар

Крупный природный пожар продолжает действовать возле посёлка Атамановка в Забайкальском крае на общей площади 2,5 тысячи гектаров, загорелись нежилые постройки... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:04:00+03:00

2025-06-23T16:04:00+03:00

2025-06-23T16:15:00+03:00

происшествия

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забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Крупный природный пожар продолжает действовать возле посёлка Атамановка в Забайкальском крае на общей площади 2,5 тысячи гектаров, загорелись нежилые постройки СНТ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Вблизи посёлка Атамановка продолжает действовать лесной пожар на общей площади 2500 гектаров. Работу огнеборцев осложняют погодные условия: в регионе продолжительное время сохраняется сухая жаркая погода и смена направления ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что на отдельных участках наблюдается переход огня в верховой пожар. "Произошло распространение огня на нежилые постройки СНТ "Локомотив", люди в садовом товариществе не проживают", - подчеркнули спасатели.

https://ria.ru/20250608/moskva-2021668612.html

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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии