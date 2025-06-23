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МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии - РИА Новости, 23.06.2025
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14:33 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/mchs-2024844681.html
МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии
МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии - РИА Новости, 23.06.2025
МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии
Самыми опасными для человека и окружающей среды соединениями в составе средств бытовой химии являются формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:33:00+03:00
2025-06-23T14:33:00+03:00
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Самыми опасными для человека и окружающей среды соединениями в составе средств бытовой химии являются формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты, предупреждает МЧС Москвы в своем телеграм-канале. "Избегайте средств, в составе которых есть гипохлорит натрия, анионные поверхностно-активные вещества, хлор, фосфаты, нефтехимические продукты, нитробензол, формальдегид и другие вредные компоненты. Эти вещества опасны для человека и окружающей среды", - отмечается в памятке главного управления МЧС Москвы. Спасатели рекомендуют хранить бытовую химию в закрытом виде, так как испарившиеся вещества могут при дыхании попасть в организм человека. Категорически также запрещается допускать контакт бытовой химии с открытым огнем и прямыми солнечными лучами, что может вызвать химическую реакцию с опасными для жизни человека последствиями. Кроме того, стоит не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, строго соблюдать инструкции по применению и хранению бытовой химии в недоступном от детей месте.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии

МЧС предупредило о вреде формальдегида и нитробензола в составе бытовой химии

© Fotolia / oneblink1Отдел бытовой химии в магазине
Отдел бытовой химии в магазине - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Fotolia / oneblink1
Отдел бытовой химии в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Самыми опасными для человека и окружающей среды соединениями в составе средств бытовой химии являются формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты, предупреждает МЧС Москвы в своем телеграм-канале.
"Избегайте средств, в составе которых есть гипохлорит натрия, анионные поверхностно-активные вещества, хлор, фосфаты, нефтехимические продукты, нитробензол, формальдегид и другие вредные компоненты. Эти вещества опасны для человека и окружающей среды", - отмечается в памятке главного управления МЧС Москвы.
Спасатели рекомендуют хранить бытовую химию в закрытом виде, так как испарившиеся вещества могут при дыхании попасть в организм человека. Категорически также запрещается допускать контакт бытовой химии с открытым огнем и прямыми солнечными лучами, что может вызвать химическую реакцию с опасными для жизни человека последствиями.
Кроме того, стоит не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, строго соблюдать инструкции по применению и хранению бытовой химии в недоступном от детей месте.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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