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Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров - РИА Новости, 23.06.2025
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02:04 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/markirovka-2024722363.html
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров - РИА Новости, 23.06.2025
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров
Доля маркировки в себестоимости товаров составляет не более 1%, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:04:00+03:00
2025-06-23T02:04:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Доля маркировки в себестоимости товаров составляет не более 1%, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Судя по данным Росстата, для всех добросовестных участников рынка увеличилась рентабельность продаж… Отмечу, что эти эффекты достигнуты без ощутимого влияния на конечную цену для потребителя. По данным НИИ Минфина, доля маркировки в себестоимости составляет не более 1%", — сказал министр. Он добавил, что с момента запуска обязательной маркировки в табачной продукции рентабельность выросла на 17,9%, по упакованной воде – на 13,1%, по обуви - на 5,7%, по молочной продукции - на 3,2%. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Система уже распространяется на 16 групп товаров.
https://realty.ria.ru/20250618/pravitelstvo-2023477724.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров

Алиханов: доля маркировки в себестоимости товаров составляет не более процента

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Доля маркировки в себестоимости товаров составляет не более 1%, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Судя по данным Росстата, для всех добросовестных участников рынка увеличилась рентабельность продаж… Отмечу, что эти эффекты достигнуты без ощутимого влияния на конечную цену для потребителя. По данным НИИ Минфина, доля маркировки в себестоимости составляет не более 1%", — сказал министр.
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Он добавил, что с момента запуска обязательной маркировки в табачной продукции рентабельность выросла на 17,9%, по упакованной воде – на 13,1%, по обуви - на 5,7%, по молочной продукции - на 3,2%.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Система уже распространяется на 16 групп товаров.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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