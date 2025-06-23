https://ria.ru/20250623/mariupol-2024729691.html

Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин

Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.06.2025

Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин

Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T04:27:00+03:00

2025-06-23T04:27:00+03:00

2025-06-23T04:27:00+03:00

пмэф-2025

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам Пушилина, вопрос разминирования и восстановление аэропорта Мариуполя зависят от вопросов безопасности, как только обстановка стабилизируется, процесс начнется. "Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение", - отметил Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20250619/stroitelstvo-2023864250.html

https://ria.ru/20250622/azovstal-2024630913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, экономика