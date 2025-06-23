https://ria.ru/20250623/mariupol-2024729691.html
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.06.2025
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин
Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:27:00+03:00
2025-06-23T04:27:00+03:00
2025-06-23T04:27:00+03:00
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донецкая народная республика
денис пушилин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам Пушилина, вопрос разминирования и восстановление аэропорта Мариуполя зависят от вопросов безопасности, как только обстановка стабилизируется, процесс начнется. "Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение", - отметил Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20250619/stroitelstvo-2023864250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, экономика
ПМЭФ-2025, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Экономика
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин
Пушилин: Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и портом