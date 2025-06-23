https://ria.ru/20250623/mali-2024918311.html

Россия и Мали подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Россия и Мали подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома - РИА Новости, 23.06.2025

Россия и Мали подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Россия и Мали подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Мали подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. Церемония подписания состоялась после завершения переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой в Кремле. Лидер Мали в понедельник прибыл в Кремль в рамках официального визита в РФ.

https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html

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Церемония обмена документами, подписанными во время визита Президента переходного периода Республики Мали в Москву Состоялась церемония обмена документами, подписанными в рамках официального визита Президента переходного периода Республики Мали Ассими Гойты в Российскую Федерацию 2025-06-23T18:11 true PT1M57S

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россия, владимир путин, мали, в мире