https://ria.ru/20250623/mali-2024910363.html
Россия и Мали подписали соглашение об основах отношений
Россия и Мали подписали соглашение об основах отношений - РИА Новости, 23.06.2025
Россия и Мали подписали соглашение об основах отношений
Россия и Мали подписали соглашение об основах отношений между двумя странами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:00:00+03:00
2025-06-23T18:00:00+03:00
2025-06-23T18:49:00+03:00
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мали
владимир путин
в мире
сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Мали подписали соглашение об основах отношений между двумя странами, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп.Церемония подписания состоялась после завершения переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой в Кремле. Лидер Мали в понедельник прибыл в Кремль в рамках официального визита в РФ.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
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Церемония обмена документами, подписанными во время визита Президента переходного периода Республики Мали в Москву
Состоялась церемония обмена документами, подписанными в рамках официального визита Президента переходного периода Республики Мали Ассими Гойты в Российскую Федерацию
2025-06-23T18:00
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россия, мали, владимир путин, в мире, сергей лавров, абдулай диоп
Россия, Мали, Владимир Путин, В мире, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
Россия и Мали подписали соглашение об основах отношений
Россия и Мали подписали двустороннее соглашение об основах отношений