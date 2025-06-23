https://ria.ru/20250623/mali-2024908787.html
Переговоры Путина с лидером Мали завершились
Переговоры Путина с лидером Мали завершились - РИА Новости, 23.06.2025
Переговоры Путина с лидером Мали завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле завершились, они длились два часа, передает в РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:53:00+03:00
2025-06-23T17:53:00+03:00
2025-06-23T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле завершились, они длились два часа, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня. Малийский лидер находится в России с официальным визитом.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
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мали, владимир путин, россия, в мире
Мали, Владимир Путин, Россия, В мире
Переговоры Путина с лидером Мали завершились
Переговоры Путина с Гоитой завершились