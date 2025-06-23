https://ria.ru/20250623/mali-2024905212.html

Мали вдохновляет борьба России с нацизмом, заявил глава МО Камара

Мали вдохновляет борьба России с нацизмом, заявил глава МО Камара - РИА Новости, 23.06.2025

Мали вдохновляет борьба России с нацизмом, заявил глава МО Камара

Глава Минобороны Мали Садио Камара заявил, что страну вдохновляет борьба РФ с нацизмом, особенно в контексте специальной военной операции, сообщили в МО России. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:44:00+03:00

2025-06-23T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минобороны Мали Садио Камара заявил, что страну вдохновляет борьба РФ с нацизмом, особенно в контексте специальной военной операции, сообщили в МО России. "В то время как геополитическая обстановка обозначается агрессивными действиями, предпринимаемыми западными странами, мы счастливы находиться вместе с Россией, которая всегда была страной, борющейся за равенство. Ваша борьба против нацизма вдохновляет нашу страну, особенно в контексте специальной военной операции", - сказал Камара.

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