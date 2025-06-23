https://ria.ru/20250623/mali-2024905212.html
Мали вдохновляет борьба России с нацизмом, заявил глава МО Камара
Мали вдохновляет борьба России с нацизмом, заявил глава МО Камара - РИА Новости, 23.06.2025
Мали вдохновляет борьба России с нацизмом, заявил глава МО Камара
Глава Минобороны Мали Садио Камара заявил, что страну вдохновляет борьба РФ с нацизмом, особенно в контексте специальной военной операции, сообщили в МО России. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:44:00+03:00
2025-06-23T17:44:00+03:00
2025-06-23T17:45:00+03:00
в мире
россия
мали
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965131475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_614db4aac02194c3001cd068ed87b53c.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минобороны Мали Садио Камара заявил, что страну вдохновляет борьба РФ с нацизмом, особенно в контексте специальной военной операции, сообщили в МО России. "В то время как геополитическая обстановка обозначается агрессивными действиями, предпринимаемыми западными странами, мы счастливы находиться вместе с Россией, которая всегда была страной, борющейся за равенство. Ваша борьба против нацизма вдохновляет нашу страну, особенно в контексте специальной военной операции", - сказал Камара.
https://ria.ru/20250623/otnosheniya-2024905030.html
россия
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965131475_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_bedabf17c12166299e711d186c3d8420.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мали, безопасность
В мире, Россия, Мали, Безопасность
Мали вдохновляет борьба России с нацизмом, заявил глава МО Камара
Глава МО Мали Камара: страну вдохновляет борьба России с нацизмом