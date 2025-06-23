https://ria.ru/20250623/mali-2024876676.html

Кремль оценил динамику торгово-экономической кооперации с Мали

Кремль оценил динамику торгово-экономической кооперации с Мали - РИА Новости, 23.06.2025

Кремль оценил динамику торгово-экономической кооперации с Мали

У Россия и Мали наблюдается позитивная динамика в торгово-экономической кооперации, сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:18:00+03:00

2025-06-23T16:18:00+03:00

2025-06-23T16:18:00+03:00

экономика

россия

мали

владимир путин

ассими гойта

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У Россия и Мали наблюдается позитивная динамика в торгово-экономической кооперации, сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к переговорам президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода республики Ассими Гойтой. "Динамика развития торгово-экономической кооперации позитивная – рост в 2024 году до 34,3 миллиона долларов", - сообщается в материалах.

https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html

россия

мали

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мали, владимир путин, ассими гойта