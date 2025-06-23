https://ria.ru/20250623/mali-2024871724.html

Лидер Мали оценил отношения с Россией

Лидер Мали оценил отношения с Россией - РИА Новости, 23.06.2025

Лидер Мали оценил отношения с Россией

Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита назвал отношения между Россией и Мали хорошими, а также выразил надежду на их развитие в таком же... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:59:00+03:00

2025-06-23T15:59:00+03:00

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мали

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита назвал отношения между Россией и Мали хорошими, а также выразил надежду на их развитие в таком же ключе."У нас хорошие двусторонние отношения, и мы надеемся развивать их в похожем ключе, у нас сотрудничество налажено во многих отраслях, в том числе: транспорт, безопасность, культура, спорт, энергетика. Сегодня мы признаём, что у нас хорошее сотрудничество с Российской Федерацией, и благодаря этому мы достигаем хороших результатов", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Он добавил, что всё это является показателем эффективности, доверия между Россией и Мали."Я убеждён, что этот официальный визит поможет укреплению связей между нашими странами", - заключил он.

https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html

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мали, россия, владимир путин, в мире