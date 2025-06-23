Лидер Мали оценил отношения с Россией
Лидер Мали Гоита назвал отношения с РФ хорошими
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду
Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита назвал отношения между Россией и Мали хорошими, а также выразил надежду на их развитие в таком же ключе.
"У нас хорошие двусторонние отношения, и мы надеемся развивать их в похожем ключе, у нас сотрудничество налажено во многих отраслях, в том числе: транспорт, безопасность, культура, спорт, энергетика. Сегодня мы признаём, что у нас хорошее сотрудничество с Российской Федерацией, и благодаря этому мы достигаем хороших результатов", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он добавил, что всё это является показателем эффективности, доверия между Россией и Мали.
"Я убеждён, что этот официальный визит поможет укреплению связей между нашими странами", - заключил он.
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