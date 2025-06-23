https://ria.ru/20250623/mali-2024867545.html

Лидер Мали прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Лидер Мали прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - РИА Новости, 23.06.2025

Лидер Мали прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Лидер Мали Ассими Гоита прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидер Мали Ассими Гоита прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в понедельник проведет переговоры с главой Мали.На переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальных проблем региональной и международной повестки дня.

https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html

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мали, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире