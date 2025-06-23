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Лидер Мали прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - РИА Новости, 23.06.2025
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15:48 23.06.2025 (обновлено: 15:51 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/mali-2024867545.html
Лидер Мали прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Лидер Мали прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - РИА Новости, 23.06.2025
Лидер Мали прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Лидер Мали Ассими Гоита прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025
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россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидер Мали Ассими Гоита прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в понедельник проведет переговоры с главой Мали.На переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальных проблем региональной и международной повестки дня.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
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мали, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Мали, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Лидер Мали прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Лидер Мали Гоита прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду
Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидер Мали Ассими Гоита прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин в понедельник проведет переговоры с главой Мали.
На переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальных проблем региональной и международной повестки дня.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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