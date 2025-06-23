https://ria.ru/20250623/makgovern-2024732789.html
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 23.06.2025
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России
Президент США Дональд Трамп понял, что Россию на Украине невозможно победить, заявил экс-советник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Consortium News. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:51:00+03:00
2025-06-23T05:51:00+03:00
2025-06-23T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понял, что Россию на Украине невозможно победить, заявил экс-советник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Consortium News."На Украине игра окончена. <…> Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет", — заявил он.При этом, продолжил эксперт, у России сформировался иммунитет к международному давлению. В такой ситуации Вашингтону предстоят непривычные для них переговоры на равных, а не с позиции силы, пояснил Макговерн.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов. По ее словам, сейчас между Москвой и Вашингтоном налажен контакт по линии посольств и достаточно регулярно проходят телефонные переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России
МакГоверн: Трамп понял, что победить Россию на Украине невозможно