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"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 23.06.2025
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05:51 23.06.2025 (обновлено: 11:14 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/makgovern-2024732789.html
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 23.06.2025
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России
Президент США Дональд Трамп понял, что Россию на Украине невозможно победить, заявил экс-советник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Consortium News. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:51:00+03:00
2025-06-23T11:14:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понял, что Россию на Украине невозможно победить, заявил экс-советник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Consortium News."На Украине игра окончена. &lt;…&gt; Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет", — заявил он.При этом, продолжил эксперт, у России сформировался иммунитет к международному давлению. В такой ситуации Вашингтону предстоят непривычные для них переговоры на равных, а не с позиции силы, пояснил Макговерн.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов. По ее словам, сейчас между Москвой и Вашингтоном налажен контакт по линии посольств и достаточно регулярно проходят телефонные переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России

МакГоверн: Трамп понял, что победить Россию на Украине невозможно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понял, что Россию на Украине невозможно победить, заявил экс-советник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Consortium News.
"На Украине игра окончена. <…> Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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При этом, продолжил эксперт, у России сформировался иммунитет к международному давлению. В такой ситуации Вашингтону предстоят непривычные для них переговоры на равных, а не с позиции силы, пояснил Макговерн.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов. По ее словам, сейчас между Москвой и Вашингтоном налажен контакт по линии посольств и достаточно регулярно проходят телефонные переговоры на высшем уровне.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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