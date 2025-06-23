https://ria.ru/20250623/lipetsk-2024823800.html

Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций

Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 23.06.2025

Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Липецкая область подписала более 20 соглашений о сотрудничестве с совокупным объемом... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:15:00+03:00

2025-06-23T13:15:00+03:00

2025-06-23T13:15:00+03:00

липецкая область

экономика

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Липецкая область подписала более 20 соглашений о сотрудничестве с совокупным объемом инвестиций в новые проекты более 55 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в особой экономической зоне "Липецк" будет построено пять новых заводов, а действующий резидент объявил о расширении производственного комплекса. В Елецком районе в ближайшие годы начнется выращивание цветов на промышленной основе. А в столице области создадут новый комплекс центробежного литья для производства труб больших диаметров до 1,2 тысячи миллиметров. Также будут построены две новые гостиницы, пройдет реконструкция "Липецккурорта". Артамонов отметил, что помимо экономических проектов, подписаны соглашения, направленные на развитие образования, подготовку кадров и межрегиональное сотрудничество. Все это позволит создать в общей сложности более 1,8 тысячи новых рабочих мест и укрепить человеческий капитал региона. "ПМЭФ-2025 подтвердил, что Липецкая область — это территория возможностей. Наши достижения, новые инвестиции и партнерства открывают путь к дальнейшему развитию региона", — сказал Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/lipetsk-2024304357.html

https://ria.ru/20250620/zavod-2024260270.html

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экономика, липецкая область, елецкий район, игорь артамонов