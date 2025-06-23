Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
13:15 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/lipetsk-2024823800.html
Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций
Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 23.06.2025
Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Липецкая область подписала более 20 соглашений о сотрудничестве с совокупным объемом... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:15:00+03:00
2025-06-23T13:15:00+03:00
липецкая область
экономика
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024822032_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8dfe4b63dc6c61b2ad0229d3808ee7b5.jpg
ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Липецкая область подписала более 20 соглашений о сотрудничестве с совокупным объемом инвестиций в новые проекты более 55 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в особой экономической зоне "Липецк" будет построено пять новых заводов, а действующий резидент объявил о расширении производственного комплекса. В Елецком районе в ближайшие годы начнется выращивание цветов на промышленной основе. А в столице области создадут новый комплекс центробежного литья для производства труб больших диаметров до 1,2 тысячи миллиметров. Также будут построены две новые гостиницы, пройдет реконструкция "Липецккурорта". Артамонов отметил, что помимо экономических проектов, подписаны соглашения, направленные на развитие образования, подготовку кадров и межрегиональное сотрудничество. Все это позволит создать в общей сложности более 1,8 тысячи новых рабочих мест и укрепить человеческий капитал региона. "ПМЭФ-2025 подтвердил, что Липецкая область — это территория возможностей. Наши достижения, новые инвестиции и партнерства открывают путь к дальнейшему развитию региона", — сказал Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/lipetsk-2024304357.html
https://ria.ru/20250620/zavod-2024260270.html
липецкая область
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024822032_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_5f5c6423d836ab0a752d75bc6c6aa4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, липецкая область, елецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов
Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций

Липецкая область подписала контракты на сумму свыше 55 млрд рублей инвестиций

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций
Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкая область заключила договоры на более чем 55 млрд рублей инвестиций
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 23 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Липецкая область подписала более 20 соглашений о сотрудничестве с совокупным объемом инвестиций в новые проекты более 55 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в особой экономической зоне "Липецк" будет построено пять новых заводов, а действующий резидент объявил о расширении производственного комплекса. В Елецком районе в ближайшие годы начнется выращивание цветов на промышленной основе. А в столице области создадут новый комплекс центробежного литья для производства труб больших диаметров до 1,2 тысячи миллиметров. Также будут построены две новые гостиницы, пройдет реконструкция "Липецккурорта".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО Управляющая компания РОСТ Наталья Лореш на церемонии подписания - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Цветы в промышленных масштабах будут выращивать в Липецкой области
20 июня, 17:03
Артамонов отметил, что помимо экономических проектов, подписаны соглашения, направленные на развитие образования, подготовку кадров и межрегиональное сотрудничество. Все это позволит создать в общей сложности более 1,8 тысячи новых рабочих мест и укрепить человеческий капитал региона.
"ПМЭФ-2025 подтвердил, что Липецкая область — это территория возможностей. Наши достижения, новые инвестиции и партнерства открывают путь к дальнейшему развитию региона", — сказал Артамонов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Завод по производству полимерной упаковки построят в Липецкой области
20 июня, 15:45
 
Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьЕлецкий районИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала