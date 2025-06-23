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В МАГАТЭ нет никакого консенсуса по ситуации с Ираном, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.06.2025
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18:31 23.06.2025 (обновлено: 18:36 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/likhachev-2024929009.html
В МАГАТЭ нет никакого консенсуса по ситуации с Ираном, заявил Лихачев
В МАГАТЭ нет никакого консенсуса по ситуации с Ираном, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.06.2025
В МАГАТЭ нет никакого консенсуса по ситуации с Ираном, заявил Лихачев
В управляющем совете МАГАТЭ и близко нет никакого консенсуса по ситуации с ударами по ядерным объектам Ирана, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:31:00+03:00
2025-06-23T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В управляющем совете МАГАТЭ и близко нет никакого консенсуса по ситуации с ударами по ядерным объектам Ирана, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв."Сейчас до сих пор продолжается заседание управляющего совета МАГАТЭ. И там, конечно же, никакого консенсуса нет. Высказываются противоположные точки зрения. И в этом я вижу большой риск, когда эта эта эскалация региональная в разных точках нашего земного шара уже не принимает во внимание ядерный фактор", - сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события
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в мире, цены на нефть, иран, исфахан, сша, алексей лихачев, павел зарубин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оон, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, Исфахан, США, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ООН, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В МАГАТЭ нет никакого консенсуса по ситуации с Ираном, заявил Лихачев

Лихачев: в МАГАТЭ нет никакого консенсуса по ситуации с Ираном

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В управляющем совете МАГАТЭ и близко нет никакого консенсуса по ситуации с ударами по ядерным объектам Ирана, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.
"Сейчас до сих пор продолжается заседание управляющего совета МАГАТЭ. И там, конечно же, никакого консенсуса нет. Высказываются противоположные точки зрения. И в этом я вижу большой риск, когда эта эта эскалация региональная в разных точках нашего земного шара уже не принимает во внимание ядерный фактор", - сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события
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Вчера, 18:29
 
В миреЦены на нефтьИранИсфаханСШААлексей ЛихачевПавел ЗарубинМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ООНДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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