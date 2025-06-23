https://ria.ru/20250623/likhachev-2024925146.html
Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 23.06.2025
Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:22:00+03:00
2025-06-23T18:22:00+03:00
2025-06-23T18:55:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
павел зарубин
алексей лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от атомной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Все удары были достаточно далеко: буквально в сотнях километрах (от атомной станции - ред.)", - сказал Лихачев корреспонденту "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250623/katar-2024933185.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, павел зарубин, алексей лихачев
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Павел Зарубин, Алексей Лихачев
Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Лихачев: все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер"