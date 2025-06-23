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Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 23.06.2025
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18:22 23.06.2025 (обновлено: 18:55 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/likhachev-2024925146.html
Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 23.06.2025
Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:22:00+03:00
2025-06-23T18:55:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
павел зарубин
алексей лихачев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от атомной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Все удары были достаточно далеко: буквально в сотнях километрах (от атомной станции - ред.)", - сказал Лихачев корреспонденту "Россия 1" Павлу Зарубину.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, павел зарубин, алексей лихачев
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Павел Зарубин, Алексей Лихачев
Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Лихачев: все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от атомной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Все удары были достаточно далеко: буквально в сотнях километрах (от атомной станции - ред.)", - сказал Лихачев корреспонденту "Россия 1" Павлу Зарубину.
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Катар временно закрыл воздушное пространство
Вчера, 18:49
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСПавел ЗарубинАлексей Лихачев
 
 
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