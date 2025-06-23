https://ria.ru/20250623/likhachev-2024925146.html

Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 23.06.2025

Все удары были далеко от иранской АЭС "Бушер", заявил Лихачев

Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:22:00+03:00

2025-06-23T18:22:00+03:00

2025-06-23T18:55:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

бушерская аэс

павел зарубин

алексей лихачев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация на иранской АЭС "Бушер" не ухудшилась, необходимости в эвакуации российского персонала нет, удары пришлись достаточно далеко: в сотнях километрах от атомной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Все удары были достаточно далеко: буквально в сотнях километрах (от атомной станции - ред.)", - сказал Лихачев корреспонденту "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250623/katar-2024933185.html

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2025

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, павел зарубин, алексей лихачев