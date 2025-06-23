https://ria.ru/20250623/lev-2024914770.html

Лев, напавший на директора сафари-парка в Крыму, не был агрессивным

Лев, напавший на директора сафари-парка в Крыму, не был агрессивным - РИА Новости, 23.06.2025

Лев, напавший на директора сафари-парка в Крыму, не был агрессивным

Лев, напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не был агрессивным, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой в своем... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:08:00+03:00

2025-06-23T18:08:00+03:00

2025-06-23T18:08:00+03:00

происшествия

россия

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Лев, напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не был агрессивным, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой в своем Telegram-канале. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Лев абсолютно неагрессивный, он хотел убежать от испуга, и на пути ему попался Олег Алексеевич (Зубков – ред.). Он на него напрыгнул, то ли играючи, то ли от испуга нанес повреждения. Были задеты поверхностные вены, кровотечения большого не было", - сказал Писковой. По его словам, жизни Зубкова ничего не угрожает, состояние стабильное. Писковой также подчеркнул, что лев, напавший на директора парка, был выращен в "Тайгане".

https://ria.ru/20250623/zubkov-2024717360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, сафари-парк "тайган"