Рейтинг@Mail.ru
Лев, напавший на директора сафари-парка в Крыму, не был агрессивным - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/lev-2024914770.html
Лев, напавший на директора сафари-парка в Крыму, не был агрессивным
Лев, напавший на директора сафари-парка в Крыму, не был агрессивным - РИА Новости, 23.06.2025
Лев, напавший на директора сафари-парка в Крыму, не был агрессивным
Лев, напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не был агрессивным, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой в своем... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:08:00+03:00
2025-06-23T18:08:00+03:00
происшествия
россия
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
сафари-парк "тайган"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024807427_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_78f65b62f7d366b5c297222e2093956c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Лев, напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не был агрессивным, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой в своем Telegram-канале. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Лев абсолютно неагрессивный, он хотел убежать от испуга, и на пути ему попался Олег Алексеевич (Зубков – ред.). Он на него напрыгнул, то ли играючи, то ли от испуга нанес повреждения. Были задеты поверхностные вены, кровотечения большого не было", - сказал Писковой. По его словам, жизни Зубкова ничего не угрожает, состояние стабильное. Писковой также подчеркнул, что лев, напавший на директора парка, был выращен в "Тайгане".
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024717360.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024807427_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_1581077e0b594d20d36c41d3d1622f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, сафари-парк "тайган"
Происшествия, Россия, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым, Сафари-парк "Тайган"
Лев, напавший на директора сафари-парка в Крыму, не был агрессивным

Ветеринар Писковой: лев, напавший на директора "Тайгана", не был агрессивным

© РИА Новости / Дмитрий МакеевДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков со львами
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков со львами - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков со львами
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Лев, напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не был агрессивным, сообщил ветеринарный врач парка Василий Писковой в своем Telegram-канале.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
«
"Лев абсолютно неагрессивный, он хотел убежать от испуга, и на пути ему попался Олег Алексеевич (Зубков – ред.). Он на него напрыгнул, то ли играючи, то ли от испуга нанес повреждения. Были задеты поверхностные вены, кровотечения большого не было", - сказал Писковой.
По его словам, жизни Зубкова ничего не угрожает, состояние стабильное.
Писковой также подчеркнул, что лев, напавший на директора парка, был выращен в "Тайгане".
Следователи проверяют парк Тайган после нападения льва на директора - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка "Тайган"
Вчера, 01:00
 
ПроисшествияРоссияОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Республика КрымСафари-парк "Тайган"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала