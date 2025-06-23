Врач рассказал об операции, проведенной директору парка "Тайган"
Лев разорвал трахею главе парка Тайган, врачи три часа боролись за его жизнь
Владелец парка "Тайган" Олег Зубков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лев разорвал главе парка "Тайган" Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизнь, сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.
"У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", - сообщил журналистам Дорошенко.
По его словам, операция длилась "три часа", сейчас Зубков находится на ИВЛ.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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