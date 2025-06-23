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Врач рассказал об операции, проведенной директору парка "Тайган" - РИА Новости, 23.06.2025
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01:49 23.06.2025 (обновлено: 11:09 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/lev-2024720775.html
Врач рассказал об операции, проведенной директору парка "Тайган"
Врач рассказал об операции, проведенной директору парка "Тайган" - РИА Новости, 23.06.2025
Врач рассказал об операции, проведенной директору парка "Тайган"
Лев разорвал главе парка "Тайган" Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизнь, сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:49:00+03:00
2025-06-23T11:09:00+03:00
республика крым
россия
европа
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лев разорвал главе парка "Тайган" Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизнь, сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. "У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", - сообщил журналистам Дорошенко. По его словам, операция длилась "три часа", сейчас Зубков находится на ИВЛ. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024717360.html
https://ria.ru/20241016/lvy-1978382944.html
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республика крым, россия, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Республика Крым, Россия, Европа, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Врач рассказал об операции, проведенной директору парка "Тайган"

Лев разорвал трахею главе парка Тайган, врачи три часа боролись за его жизнь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВладелец парка "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Владелец парка "Тайган" Олег Зубков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лев разорвал главе парка "Тайган" Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизнь, сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.
Следователи проверяют парк Тайган после нападения льва на директора - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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"У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", - сообщил журналистам Дорошенко.
По его словам, операция длилась "три часа", сейчас Зубков находится на ИВЛ.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Республика КрымРоссияЕвропаОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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