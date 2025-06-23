https://ria.ru/20250623/krokus-2024890213.html

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обвинили по девяти статьям

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обвинили по девяти статьям - РИА Новости, 23.06.2025

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обвинили по девяти статьям

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" - члены "Вилаят Хорасан"*, их пособники и лица, вооружившие террористов, они обвиняются по 9 статьям УК РФ, сообщила РИА... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:08:00+03:00

2025-06-23T17:08:00+03:00

2025-06-23T17:08:00+03:00

россия

светлана петренко

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" - члены "Вилаят Хорасан"*, их пособники и лица, вооружившие террористов, они обвиняются по 9 статьям УК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Члены запрещенной в РФ террористической организации "Вилаят Хорасан"*, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в... "террористическом акте; содействии террористической деятельности; прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации", - сказала Петренко. Также они обвиняются в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, переделке или ремонте взрывных устройств и приготовлении к теракту; фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250623/krokus-2024889485.html

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россия, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), происшествия