https://ria.ru/20250623/krokus-2024890213.html
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обвинили по девяти статьям
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обвинили по девяти статьям - РИА Новости, 23.06.2025
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обвинили по девяти статьям
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" - члены "Вилаят Хорасан"*, их пособники и лица, вооружившие террористов, они обвиняются по 9 статьям УК РФ, сообщила РИА... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:08:00+03:00
2025-06-23T17:08:00+03:00
2025-06-23T17:08:00+03:00
россия
светлана петренко
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" - члены "Вилаят Хорасан"*, их пособники и лица, вооружившие террористов, они обвиняются по 9 статьям УК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Члены запрещенной в РФ террористической организации "Вилаят Хорасан"*, а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются в... "террористическом акте; содействии террористической деятельности; прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации", - сказала Петренко. Также они обвиняются в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, переделке или ремонте взрывных устройств и приготовлении к теракту; фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Светлана Петренко, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обвинили по девяти статьям
СК: фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обвинили по девяти статьям