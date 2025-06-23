https://ria.ru/20250623/krokus-2024889485.html

Дело 19 фигурантов по теракту в "Крокусе" направили в прокуратуру

Дело 19 фигурантов по теракту в "Крокусе" направили в прокуратуру - РИА Новости, 23.06.2025

Дело 19 фигурантов по теракту в "Крокусе" направили в прокуратуру

Дело 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" направлено в прокуратуру, против 2 организаторов и 4 участников террористической организации следствие... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:05:00+03:00

2025-06-23T17:05:00+03:00

2025-06-23T17:06:00+03:00

происшествия

россия

светлана петренко

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дело 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" направлено в прокуратуру, против 2 организаторов и 4 участников террористической организации следствие продолжается, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается", - сообщила Петренко.

https://ria.ru/20250623/sk-2024888852.html

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2025

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происшествия, россия, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф)