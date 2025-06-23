СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"
Петренко: СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Cити Холле".
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"Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране", — сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Подробности расследования
- Фигуранты дела — члены террористической организации "Вилаят Хорасан"*, их пособники и люди, вооружавшие террористов.
- Их обвиняют по девяти статьям Уголовного кодекса, в том числе в терроризме и создании террористической организации.
- Подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения.
- Часть фигурантов приехали из-за рубежа, где они проходили подготовку.
- Некоторые находились в России и искали деньги, другие — переделывали оружие.
- После теракта исполнители попытались скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области.
- Некоторым пособникам организаторы велели выехать из России, их задержали на границе.
- Часть обвиняемых планировали устроить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске, это преступление удалось предотвратить.
- Уголовное дело против 19 обвиняемых направили прокурору для передачи в суд.
- В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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