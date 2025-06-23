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СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.06.2025
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17:01 23.06.2025 (обновлено: 17:34 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/krokus-2024887692.html
СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"
СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.06.2025
СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Cити Холле". РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:01:00+03:00
2025-06-23T17:34:00+03:00
происшествия
россия
светлана петренко
мухаммадсобир файзов
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Cити Холле". "Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране", — сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Подробности расследованияТеррористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
https://ria.ru/20250414/krokus-2011072337.html
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происшествия, россия, светлана петренко, мухаммадсобир файзов, следственный комитет россии (ск рф), крокус
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Мухаммадсобир Файзов, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус
СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"

Петренко: СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Cити Холле".
«
"Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране", — сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми
14 апреля, 05:26

Подробности расследования

  • Фигуранты дела — члены террористической организации "Вилаят Хорасан"*, их пособники и люди, вооружавшие террористов.
  • Их обвиняют по девяти статьям Уголовного кодекса, в том числе в терроризме и создании террористической организации.
  • Подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения.
  • Часть фигурантов приехали из-за рубежа, где они проходили подготовку.
  • Некоторые находились в России и искали деньги, другие — переделывали оружие.
  • После теракта исполнители попытались скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области.
  • Некоторым пособникам организаторы велели выехать из России, их задержали на границе.
  • Часть обвиняемых планировали устроить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске, это преступление удалось предотвратить.
  • Уголовное дело против 19 обвиняемых направили прокурору для передачи в суд.
  • В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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20 мая, 14:22
 
ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоМухаммадсобир ФайзовСледственный комитет России (СК РФ)Крокус
 
 
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