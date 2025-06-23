https://ria.ru/20250623/krokus-2024887692.html

СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"

СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.06.2025

СК завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Cити Холле". РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:01:00+03:00

2025-06-23T17:01:00+03:00

2025-06-23T17:34:00+03:00

происшествия

россия

светлана петренко

мухаммадсобир файзов

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Cити Холле". "Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране", — сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Подробности расследованияТеррористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

https://ria.ru/20250414/krokus-2011072337.html

https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, светлана петренко, мухаммадсобир файзов, следственный комитет россии (ск рф), крокус