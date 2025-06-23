https://ria.ru/20250623/kreml-2024891259.html

Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину

Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину - РИА Новости, 23.06.2025

Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СВР о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:10:00+03:00

2025-06-23T17:10:00+03:00

2025-06-23T17:11:00+03:00

сербия

украина

россия

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СВР о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, выразил надежду, что меры будут приняты, если такая практика имела место. "Мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило, что предприятия ВПК Сербии несмотря на давление на Белград со стороны Москвы наращивают экспорт военной продукции на Украину, используя обходные пути.

https://ria.ru/20250623/serbiya-2024881955.html

сербия

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сербия, украина, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире