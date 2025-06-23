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Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину - РИА Новости, 23.06.2025
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17:10 23.06.2025 (обновлено: 17:11 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/kreml-2024891259.html
Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину
Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину - РИА Новости, 23.06.2025
Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СВР о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:10:00+03:00
2025-06-23T17:11:00+03:00
сербия
украина
россия
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СВР о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, выразил надежду, что меры будут приняты, если такая практика имела место. "Мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило, что предприятия ВПК Сербии несмотря на давление на Белград со стороны Москвы наращивают экспорт военной продукции на Украину, используя обходные пути.
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024881955.html
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сербия, украина, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Сербия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину

Песков: если Сербия поставляла амуницию Украине, Россия надеется на принятие мер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СВР о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, выразил надежду, что меры будут приняты, если такая практика имела место.
"Мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило, что предприятия ВПК Сербии несмотря на давление на Белград со стороны Москвы наращивают экспорт военной продукции на Украину, используя обходные пути.
Московский кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся
Вчера, 16:40
 
СербияУкраинаРоссияДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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