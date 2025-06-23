https://ria.ru/20250623/kreml-2024809429.html

Кремль выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране

Кремль выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране - РИА Новости, 23.06.2025

Кремль выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране

Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне ударов США по Ирану. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:37:00+03:00

2025-06-23T12:37:00+03:00

2025-06-23T12:37:00+03:00

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иран

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне ударов США по Ирану. "И, конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле расценивают нанесенные США удары по ядерным объектам в Иране. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте