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Кремль выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
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12:37 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kreml-2024809429.html
Кремль выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране
Кремль выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
Кремль выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране
Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне ударов США по Ирану. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:37:00+03:00
2025-06-23T12:37:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне ударов США по Ирану. "И, конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле расценивают нанесенные США удары по ядерным объектам в Иране. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Россия, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Кремль выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране

Песков выразил глубокое сожаление из-за нового витка эскалации в Иране

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне ударов США по Ирану.
"И, конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле расценивают нанесенные США удары по ядерным объектам в Иране.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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В миреИранСШАРоссияДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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