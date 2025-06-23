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В Кремле прокомментировали заявления США о смене власти в Иране

В Кремле прокомментировали заявления США о смене власти в Иране - РИА Новости, 23.06.2025

В Кремле прокомментировали заявления США о смене власти в Иране

Судьбу руководства Ирана должен решать только народ, а не третьи страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:22:00+03:00

2025-06-23T12:22:00+03:00

2025-06-23T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Судьбу руководства Ирана должен решать только народ, а не третьи страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран", - сказал Песков, говоря о заявлениях США о возможности смены власти в Иране.Песков отметил, контакт президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Иране возможен в любой момент, когда президенты посчитают это целесообразным.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков