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В Кремле прокомментировали заявления США о смене власти в Иране
В Кремле прокомментировали заявления США о смене власти в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
В Кремле прокомментировали заявления США о смене власти в Иране
Судьбу руководства Ирана должен решать только народ, а не третьи страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:22:00+03:00
2025-06-23T12:22:00+03:00
2025-06-23T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Судьбу руководства Ирана должен решать только народ, а не третьи страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран", - сказал Песков, говоря о заявлениях США о возможности смены власти в Иране.Песков отметил, контакт президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Иране возможен в любой момент, когда президенты посчитают это целесообразным.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявления США о смене власти в Иране
Песков: судьбу руководства Ирана должен решать народ