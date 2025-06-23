https://ria.ru/20250623/kremenchug-2024780983.html

Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге

Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 23.06.2025

Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге

Российские военные нанесли удар по учебному центру в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:24:00+03:00

2025-06-23T11:24:00+03:00

2025-06-23T12:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременчуг

полтавская область

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по учебному центру в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях, прилетело в учебный центр пилотов БПЛА", — сказал он.Другие пораженные цели: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременчуг

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кременчуг, полтавская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность