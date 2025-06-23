https://ria.ru/20250623/kremenchug-2024780983.html
Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге
Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 23.06.2025
Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге
Российские военные нанесли удар по учебному центру в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:24:00+03:00
2025-06-23T11:24:00+03:00
2025-06-23T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременчуг
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сергей лебедев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по учебному центру в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях, прилетело в учебный центр пилотов БПЛА", — сказал он.Другие пораженные цели: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременчуг, полтавская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге
ВС РФ нанесли удар по учебному центру операторов дронов ВСУ в Кременчуге