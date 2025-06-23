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Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 23.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 23.06.2025 (обновлено: 12:01 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/kremenchug-2024780983.html
Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге
Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 23.06.2025
Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге
Российские военные нанесли удар по учебному центру в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:24:00+03:00
2025-06-23T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по учебному центру в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях, прилетело в учебный центр пилотов БПЛА", — сказал он.Другие пораженные цели: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременчуг
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кременчуг, полтавская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кременчуге

ВС РФ нанесли удар по учебному центру операторов дронов ВСУ в Кременчуге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по учебному центру в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях, прилетело в учебный центр пилотов БПЛА", — сказал он.
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Другие пораженные цели:
  • склад горюче-смазочных материалов в районе железнодорожной станции Крюков-на-Днепре в Кременчуге;
  • цеха по сборке дронов и ремонту бронированной техники в Кривом Роге в Днепропетровской области;
  • предприятия по ремонту самолетов в Киеве и Гостомеле;
  • пункт временной дислокации ВСУ, несколько подразделений и единиц техники противника, в том числе грузовик с минами, в Сумской области;
  • полигон в Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКременчугПолтавская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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