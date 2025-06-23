https://ria.ru/20250623/kompleksy-2024937237.html

Ярославские сенаторы обсудили создание образовательных комплексов

Ярославские сенаторы обсудили создание образовательных комплексов - РИА Новости, 23.06.2025

Ярославские сенаторы обсудили создание образовательных комплексов

Сенаторы от Ярославской области Александр Русаков и Наталия Косихина приняли участие в очередной рабочей встрече по вопросам модернизации системы образования... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:20:00+03:00

2025-06-23T19:20:00+03:00

2025-06-23T19:20:00+03:00

ярославская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Сенаторы от Ярославской области Александр Русаков и Наталия Косихина приняли участие в очередной рабочей встрече по вопросам модернизации системы образования региона, в рамках которой проходит создание образовательных комплексов, сообщила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в очередной встрече по вопросам модернизации системы образования в Ярославской области приняли участие представители органов власти, общественники, а также сенаторы от региона Русаков и Косихина. Участвовали и руководители уже созданных образовательных комплексов. "Мы рассказали о целях и задачах, которые ставим перед собой при создании образовательных комплексов: рост оплаты труда отдельных категорий работников образовательных учреждений и повышение качества образовательного процесса. Мы видим заинтересованность в результате, получаем обратную связь", – отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. Сейчас в регионе работают шесть образовательных комплексов: три – в Ярославле, два – в Рыбинске и один – в Переславле-Залесском. Объединение уже дало хорошие результаты, поэтому опыт решено распространить на все округа. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Русаков подчеркнул, что "объединение школ и дошкольных учреждений создает новые перспективы, но и требует серьезного осознания, каковы риски". Он отметил, что ему и коллегам было важно узнать из первых рук, какие существуют плюсы. И, по его словам, дискуссия была интересной и полезной. "Сегодняшнее реструктурирование - на самом деле вопрос новых возможностей… Мне кажется, что объединение усилий в текущей ситуации, когда у нас не так много дополнительных ресурсов, финансовых в том числе, позволит сконцентрировать их на преподавательской деятельности, даст больше возможностей ребенку", - отметил Русаков. "Важно было услышать, что дети не пострадают – это не только обещано, но и гарантировано руководителями Ярославской области, губернатором Михаилом Евраевым и коллегами, которые высказывались. И это подтверждается тем опытом, о котором мы сегодня уже узнали из первых рук", - добавил сенатор. Косихина назвала тему тонкой и деликатной и подчеркнула важность информирования всех участников процесса. "Каждая школа – это сильные педагогические коллективы, своя история, традиции. И поэтому сегодня, если мы говорим об образовательных комплексах, новое, что мы предлагаем нашим детям, родителям, должно быть на высоком уровне, современном уровне, технологичном уровне, потому что время диктует свои условия. Поэтому мы сегодня определились, что нужно быть единой, сплоченной командой", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20250620/minprirody-2024419828.html

https://ria.ru/20250620/evraev-2024406383.html

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ярославская область, ярославль, михаил евраев