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Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь
Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь - РИА Новости, 23.06.2025
Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что выбрал правильный... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:39:00+03:00
2025-06-23T06:39:00+03:00
2025-06-23T06:39:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что выбрал правильный путь, раз Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. СБУ объявила Алаудинова в розыск, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. "Ну что можно сказать о том, что я думаю по поводу того, что СБ Украины меня объявила в розыск. Я уже уверенно с гордостью могу сказать, что это еще одно доказательство того, что я не просто так живу на этой земле, значит, я иду правильным путем", - прокомментировал РИА Новости командир спецназа "Ахмат".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность
Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь
Апти Алаудинов о появлении в базе розыска СБУ: значит, выбрал правильный путь