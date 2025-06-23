Рейтинг@Mail.ru
Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/komandir-2024735697.html
Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь
Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь - РИА Новости, 23.06.2025
Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что выбрал правильный... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:39:00+03:00
2025-06-23T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_65660b634668b04e3262845cfca810f6.jpg
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что выбрал правильный путь, раз Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. СБУ объявила Алаудинова в розыск, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. "Ну что можно сказать о том, что я думаю по поводу того, что СБ Украины меня объявила в розыск. Я уже уверенно с гордостью могу сказать, что это еще одно доказательство того, что я не просто так живу на этой земле, значит, я иду правильным путем", - прокомментировал РИА Новости командир спецназа "Ахмат".
https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_6c41719be9fbc5bc13fc86c04eb4bc48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность
Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь

Апти Алаудинов о появлении в базе розыска СБУ: значит, выбрал правильный путь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что выбрал правильный путь, раз Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск.
СБУ объявила Алаудинова в розыск, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
"Ну что можно сказать о том, что я думаю по поводу того, что СБ Украины меня объявила в розыск. Я уже уверенно с гордостью могу сказать, что это еще одно доказательство того, что я не просто так живу на этой земле, значит, я иду правильным путем", - прокомментировал РИА Новости командир спецназа "Ахмат".
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Алаудинов предупредил СБУ, что может найти их первым
06:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала