https://ria.ru/20250623/komandir-2024735697.html

Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь

Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь - РИА Новости, 23.06.2025

Командир спецназа "Ахмат" считает, что выбрал правильный путь

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что выбрал правильный... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:39:00+03:00

2025-06-23T06:39:00+03:00

2025-06-23T06:39:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что выбрал правильный путь, раз Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. СБУ объявила Алаудинова в розыск, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. "Ну что можно сказать о том, что я думаю по поводу того, что СБ Украины меня объявила в розыск. Я уже уверенно с гордостью могу сказать, что это еще одно доказательство того, что я не просто так живу на этой земле, значит, я иду правильным путем", - прокомментировал РИА Новости командир спецназа "Ахмат".

https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, безопасность