https://ria.ru/20250623/kleschi-2024936144.html

В Центральной России появились клещи - переносчики опасной болезни с юга

В Центральной России появились клещи - переносчики опасной болезни с юга - РИА Новости, 23.06.2025

В Центральной России появились клещи - переносчики опасной болезни с юга

Теплые зимы в России спровоцировали распространение в центральной части России клещей-переносчиков анаплазмоза, передает агентство городских новостей "Москва"... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:12:00+03:00

2025-06-23T19:12:00+03:00

2025-06-23T19:22:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Теплые зимы в России спровоцировали распространение в центральной части России клещей-переносчиков анаплазмоза, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на доцента центра образовательных программ физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Викторию Скобееву."Раньше анаплазмоз встречался только в южных и восточных регионах, но теперь клещи-переносчики добрались до центральной России. Расширение ареала связано с более мягкими зимами", — сказала она.Эксперт отметила, что после укуса инфицированного клеща болезнь может протекать бессимптомно, но иногда появляются температура, слабость и анемия.Ранее МЧС сообщало, что самыми опасными клещами в России из почти 60 видов являются энцефалитные. При укусе их нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет пострадавшему выжить в первые 72 часа. В средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, а пик их численности приходится на май-июнь. Кроме того, у лесного клеща имеется второй период активности - в августе-сентябре, но их численность ниже весенней. Считается, что именно в это время клещи чаще всего нападают на человека.В пресс-службе Роспотребнадзора заявляли, что уже более 309,5 тысячи человек обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности.Там добавили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также Красноярском крае и Удмуртской Республике.Анаплазмоз — острое инфекционное заболевание, которое сопровождается высокой температурой и общими симптомами интоксикации.

https://ria.ru/20250608/klesch-2021582154.html

https://ria.ru/20250508/moskva-2015774065.html

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общество, здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)