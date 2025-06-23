Рейтинг@Mail.ru
В Китае обвинили США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kitaj-2024739389.html
В Китае обвинили США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
В Китае обвинили США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025
В Китае обвинили США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Военное вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке задело основы мирового порядка безопасности, еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:43:00+03:00
2025-06-23T07:43:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
аббас аракчи
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Военное вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке задело основы мирового порядка безопасности, еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию в регионе, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. "Прямое вмешательство американских военных еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке, вовлекая в конфликт больше стран и невинных мирных жителей и заставляя их нести потери", - пишут авторы. Издание отмечает, что вмешательство Вашингтона привело к тому, что ирано-израильский конфликт начал "выходить за свои рамки". "Всего за один день международные инвесторы поспешили распродать рисковые активы, а обсуждения шестой ближневосточной войны всколыхнули медиаплатформы, отражая растущую обеспокоенность мирового сообщества набирающей обороты нестабильностью в регионе", - говорится в статье. Ударив по Ирану, США повлияли на основы международного порядка безопасности, подчеркивают авторы. "Атакуя ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Вашингтон создал опасный прецедент", - говорится в материале. США намеренно увеличили уровень используемого вооружения, подливая масла в огонь войны и приближая ирано-израильский конфликт к неконтролируемому состоянию, отмечает издание. "Нападение на ядерные объекты чрезвычайно опасно, ввиду их уникальной природы повреждение таких объектов может привести к серьезным утечкам, что может привести к гуманитарным катастрофам и создать серьезные риски для региональной безопасности", - добавили авторы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/iran-2024735855.html
https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html
https://ria.ru/20250623/ssha-2024716459.html
https://ria.ru/20250623/iran-2024715335.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Китае обвинили США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

GT: военное вмешательство США на Ближнем Востоке осложнило ситуацию в регионе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Военное вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке задело основы мирового порядка безопасности, еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию в регионе, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран имеет право развивать атомные технологии, заявил китайский эксперт
06:45
"Прямое вмешательство американских военных еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке, вовлекая в конфликт больше стран и невинных мирных жителей и заставляя их нести потери", - пишут авторы.
Издание отмечает, что вмешательство Вашингтона привело к тому, что ирано-израильский конфликт начал "выходить за свои рамки". "Всего за один день международные инвесторы поспешили распродать рисковые активы, а обсуждения шестой ближневосточной войны всколыхнули медиаплатформы, отражая растущую обеспокоенность мирового сообщества набирающей обороты нестабильностью в регионе", - говорится в статье.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран
Вчера, 18:25
Ударив по Ирану, США повлияли на основы международного порядка безопасности, подчеркивают авторы. "Атакуя ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Вашингтон создал опасный прецедент", - говорится в материале.
США намеренно увеличили уровень используемого вооружения, подливая масла в огонь войны и приближая ирано-израильский конфликт к неконтролируемому состоянию, отмечает издание.
"Нападение на ядерные объекты чрезвычайно опасно, ввиду их уникальной природы повреждение таких объектов может привести к серьезным утечкам, что может привести к гуманитарным катастрофам и создать серьезные риски для региональной безопасности", - добавили авторы.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом, заявил постпред
00:47
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран призвал СБ ООН принять меры против США и Израиля
00:32
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Вчера, 11:08
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала