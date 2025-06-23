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В Китае обвинили США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

В Китае обвинили США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025

В Китае обвинили США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Военное вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке задело основы мирового порядка безопасности, еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:43:00+03:00

2025-06-23T07:43:00+03:00

2025-06-23T07:43:00+03:00

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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Военное вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке задело основы мирового порядка безопасности, еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию в регионе, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. "Прямое вмешательство американских военных еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке, вовлекая в конфликт больше стран и невинных мирных жителей и заставляя их нести потери", - пишут авторы. Издание отмечает, что вмешательство Вашингтона привело к тому, что ирано-израильский конфликт начал "выходить за свои рамки". "Всего за один день международные инвесторы поспешили распродать рисковые активы, а обсуждения шестой ближневосточной войны всколыхнули медиаплатформы, отражая растущую обеспокоенность мирового сообщества набирающей обороты нестабильностью в регионе", - говорится в статье. Ударив по Ирану, США повлияли на основы международного порядка безопасности, подчеркивают авторы. "Атакуя ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Вашингтон создал опасный прецедент", - говорится в материале. США намеренно увеличили уровень используемого вооружения, подливая масла в огонь войны и приближая ирано-израильский конфликт к неконтролируемому состоянию, отмечает издание. "Нападение на ядерные объекты чрезвычайно опасно, ввиду их уникальной природы повреждение таких объектов может привести к серьезным утечкам, что может привести к гуманитарным катастрофам и создать серьезные риски для региональной безопасности", - добавили авторы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/iran-2024735855.html

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https://ria.ru/20250623/ssha-2024716459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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