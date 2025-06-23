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Умер советский и молдавский режиссер Мирча Киструга - РИА Новости, 23.06.2025
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Культура
 
18:20 23.06.2025
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Умер советский и молдавский режиссер Мирча Киструга
Умер советский и молдавский режиссер Мирча Киструга - РИА Новости, 23.06.2025
Умер советский и молдавский режиссер Мирча Киструга
Советский и молдавский режиссер и сценарист Мирча Киструга умер в возрасте 77 лет, сообщает в понедельник министерство культуры Молдавии. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:20:00+03:00
2025-06-23T18:20:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Советский и молдавский режиссер и сценарист Мирча Киструга умер в возрасте 77 лет, сообщает в понедельник министерство культуры Молдавии. "Ушел из жизни Мирча Киструга, режиссер, сценарист, выдающийся деятель отечественного кино. "Я ушел, прощайте" — такие слова появились в соцсети мастера… Союз кинематографистов Республики Молдова подтвердил его уход", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минкульта в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). О причине смерти не сообщается. Мирча Киструга родился 6 февраля 1948 года. Окончил факультет режиссуры документального кино ВГИКа в Москве, он обучался в мастерской режиссера Романа Кармена (1971). По данным министерства культуры, четверть века своей жизни Киструга посвятил кинопроизводству на киностудии "Молдова-фильм", снимая документальные фильмы на спортивные, гражданские и социальные темы. "Член Союза кинематографистов с 1986 года, вице-председатель Союза с 1997 года, Мирча Киструга внес существенный вклад в развитие документального искусства в Республике Молдова, являясь автором десятков фильмов, отражающих потрясения и стремления общества", - говорится в сообщении.*запрещена в РФ как экстремистская
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Культура, Молдавия, Россия
Умер советский и молдавский режиссер Мирча Киструга

Режиссер и сценарист Мирча Киструга умер в возрасте 77 лет

© Фото : Министерство культуры Республики МолдоваМирча Киструга
Мирча Киструга - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Министерство культуры Республики Молдова
Мирча Киструга. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Советский и молдавский режиссер и сценарист Мирча Киструга умер в возрасте 77 лет, сообщает в понедельник министерство культуры Молдавии.
"Ушел из жизни Мирча Киструга, режиссер, сценарист, выдающийся деятель отечественного кино. "Я ушел, прощайте" — такие слова появились в соцсети мастера… Союз кинематографистов Республики Молдова подтвердил его уход", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минкульта в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). О причине смерти не сообщается.
Мирча Киструга родился 6 февраля 1948 года. Окончил факультет режиссуры документального кино ВГИКа в Москве, он обучался в мастерской режиссера Романа Кармена (1971). По данным министерства культуры, четверть века своей жизни Киструга посвятил кинопроизводству на киностудии "Молдова-фильм", снимая документальные фильмы на спортивные, гражданские и социальные темы.
"Член Союза кинематографистов с 1986 года, вице-председатель Союза с 1997 года, Мирча Киструга внес существенный вклад в развитие документального искусства в Республике Молдова, являясь автором десятков фильмов, отражающих потрясения и стремления общества", - говорится в сообщении.
*запрещена в РФ как экстремистская
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