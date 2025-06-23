https://ria.ru/20250623/kiev-2024728566.html
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.06.2025
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:51:00+03:00
2025-06-23T03:51:00+03:00
2025-06-23T04:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 3.44 мск понедельника.Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250623/kiev-2024725818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу