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В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 23.06.2025 (обновлено: 04:06 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/kiev-2024728566.html
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.06.2025
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:51:00+03:00
2025-06-23T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 3.44 мск понедельника.Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250623/kiev-2024725818.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 3.44 мск понедельника.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Киеве прогремели взрывы
02:45
Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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