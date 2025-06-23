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ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 23.06.2025 (обновлено: 09:25 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/kherson-2024735373.html
ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА
ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА
Украинские боевики переоборудуют высотки оккупированного Херсона под пункты управления БПЛА, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо на ПМЭФ. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:36:00+03:00
2025-06-23T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Украинские боевики переоборудуют высотки оккупированного Херсона под пункты управления БПЛА, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо на ПМЭФ."Херсон находится на высоком берегу, он выше левого берега плюс еще высотные здания. Вот в этих зданиях они (ВСУ. — Прим. ред.) беспринципно оборудуют системы управления беспилотными летательными аппаратами", — рассказал он.Все это мешает наладить мирную жизнь в городе, подчеркнул Сальдо. На минувшей неделе губернатор сделал несколько заявлений по поводу ситуации в Херсонской области:Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250622/vsu-2024698754.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА

Сальдо: ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Стела города Херсон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Украинские боевики переоборудуют высотки оккупированного Херсона под пункты управления БПЛА, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо на ПМЭФ.
"Херсон находится на высоком берегу, он выше левого берега плюс еще высотные здания. Вот в этих зданиях они (ВСУ. — Прим. ред.) беспринципно оборудуют системы управления беспилотными летательными аппаратами", — рассказал он.
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Все это мешает наладить мирную жизнь в городе, подчеркнул Сальдо.
На минувшей неделе губернатор сделал несколько заявлений по поводу ситуации в Херсонской области:
  • Херсон под контролем Киева превратился в город-призрак;
  • противник нарастил атаки на регион беспилотниками;
  • киевский режим угрожает местным чиновникам;
  • острова в устье Днепра зачищены от ВСУ;
  • мир с Украиной возможен только при освобождении правобережной части региона.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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