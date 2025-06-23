https://ria.ru/20250623/kherson-2024735373.html

ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА

ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025

ВСУ переоборудуют высотки в Херсоне под пункты управления БПЛА

Украинские боевики переоборудуют высотки оккупированного Херсона под пункты управления БПЛА, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо на ПМЭФ. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:36:00+03:00

2025-06-23T06:36:00+03:00

2025-06-23T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Украинские боевики переоборудуют высотки оккупированного Херсона под пункты управления БПЛА, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо на ПМЭФ."Херсон находится на высоком берегу, он выше левого берега плюс еще высотные здания. Вот в этих зданиях они (ВСУ. — Прим. ред.) беспринципно оборудуют системы управления беспилотными летательными аппаратами", — рассказал он.Все это мешает наладить мирную жизнь в городе, подчеркнул Сальдо. На минувшей неделе губернатор сделал несколько заявлений по поводу ситуации в Херсонской области:Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250622/vsu-2024698754.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность