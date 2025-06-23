https://ria.ru/20250623/katar-2024933185.html

Катар временно закрыл воздушное пространство

Катар временно закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 23.06.2025

Катар временно закрыл воздушное пространство

Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности, сообщил катарский МИД. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:49:00+03:00

2025-06-23T18:49:00+03:00

2025-06-23T20:51:00+03:00

катар

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

магатэ

оон

в мире

иран

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973188895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4acc7d1f4754eed0c2562d297e3059d2.jpg

ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности, сообщил катарский МИД."В рамках желания государства Катар обеспечить безопасность его подданных, иностранных резидентов и туристов соответствующие службы объявили о закрытии воздушного движения в воздушном пространстве государства. Эти меры приняты среди ряда других превентивных мер на фоне развития событий в регионе", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/iran-2024931730.html

катар

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катар, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, оон, в мире, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, удар ирана по американской базе в катаре