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Катар временно закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 23.06.2025
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18:49 23.06.2025 (обновлено: 20:51 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/katar-2024933185.html
Катар временно закрыл воздушное пространство
Катар временно закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 23.06.2025
Катар временно закрыл воздушное пространство
Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности, сообщил катарский МИД. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:49:00+03:00
2025-06-23T20:51:00+03:00
катар
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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности, сообщил катарский МИД."В рамках желания государства Катар обеспечить безопасность его подданных, иностранных резидентов и туристов соответствующие службы объявили о закрытии воздушного движения в воздушном пространстве государства. Эти меры приняты среди ряда других превентивных мер на фоне развития событий в регионе", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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катар, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, оон, в мире, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, удар ирана по американской базе в катаре
Катар, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, ООН, В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Катар временно закрыл воздушное пространство

Катар временно закрыл воздушное пространство в целях безопасности

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности, сообщил катарский МИД.
"В рамках желания государства Катар обеспечить безопасность его подданных, иностранных резидентов и туристов соответствующие службы объявили о закрытии воздушного движения в воздушном пространстве государства. Эти меры приняты среди ряда других превентивных мер на фоне развития событий в регионе", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Вчера, 18:44
 
КатарВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМАГАТЭООНВ миреИранСШАДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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