Сербский аналитик прокомментировал арест Карапетяна
Перишич: арест Карапетяна является подготовкой удара по ААЦ в интересах Запада
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн - РИА Новости. Арест владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна является подготовкой удара властей Армении по Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая мешает подталкивать страну на Запад, в лагерь противников России, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский политический аналитик Срджан Перишич.
В понедельник Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда Армена Даниеляна провластной.
Карапетян отозвал жалобу на арест
Вчера, 14:30
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"Очевидно, что власти в Ереване этим арестом хотят на следующем этапе ударить по самой Церкви, потому что ААЦ противится насильственным политическим решениям (премьера страны Никола) Пашиняна. ААЦ дает отпор вестернизации Армении и ее подчинению европейской политике, глобалистам. В геополитическом смысле она сопротивляется отделению ее от геополитического союзника: России", - сказал агентству Перишич.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке ААЦ на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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