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Сербский аналитик прокомментировал арест Карапетяна - РИА Новости, 23.06.2025
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19:27 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/karapteyan-2024938182.html
Сербский аналитик прокомментировал арест Карапетяна
Сербский аналитик прокомментировал арест Карапетяна - РИА Новости, 23.06.2025
Сербский аналитик прокомментировал арест Карапетяна
Арест владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна является подготовкой удара властей Армении по Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая мешает... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:27:00+03:00
2025-06-23T19:27:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
евразийский экономический союз
одкб
facebook
преследование карапетяна в армении
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БЕЛГРАД, 23 июн - РИА Новости. Арест владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна является подготовкой удара властей Армении по Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая мешает подталкивать страну на Запад, в лагерь противников России, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский политический аналитик Срджан Перишич. В понедельник Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда Армена Даниеляна провластной. "Очевидно, что власти в Ереване этим арестом хотят на следующем этапе ударить по самой Церкви, потому что ААЦ противится насильственным политическим решениям (премьера страны Никола) Пашиняна. ААЦ дает отпор вестернизации Армении и ее подчинению европейской политике, глобалистам. В геополитическом смысле она сопротивляется отделению ее от геополитического союзника: России", - сказал агентству Перишич. По словам политического аналитика, путь нынешнего Еревана на выход из ЕАЭС и ОДКБ является подготовкой к подталкиванию Армении "в лагерь не только недругов России, но и противников самого армянского народа". Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке ААЦ на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024843596.html
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024399545.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, евразийский экономический союз, одкб, facebook, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Facebook, Преследование Карапетяна в Армении
Сербский аналитик прокомментировал арест Карапетяна

Перишич: арест Карапетяна является подготовкой удара по ААЦ в интересах Запада

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн - РИА Новости. Арест владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна является подготовкой удара властей Армении по Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая мешает подталкивать страну на Запад, в лагерь противников России, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский политический аналитик Срджан Перишич.
В понедельник Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда Армена Даниеляна провластной.
У дома российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Карапетян отозвал жалобу на арест
Вчера, 14:30
«
"Очевидно, что власти в Ереване этим арестом хотят на следующем этапе ударить по самой Церкви, потому что ААЦ противится насильственным политическим решениям (премьера страны Никола) Пашиняна. ААЦ дает отпор вестернизации Армении и ее подчинению европейской политике, глобалистам. В геополитическом смысле она сопротивляется отделению ее от геополитического союзника: России", - сказал агентству Перишич.
По словам политического аналитика, путь нынешнего Еревана на выход из ЕАЭС и ОДКБ является подготовкой к подталкиванию Армении "в лагерь не только недругов России, но и противников самого армянского народа".
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке ААЦ на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Сербский публицист прокомментировал арест бизнесмена Карапетяна
20 июня, 20:19
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянЕвразийский экономический союзОДКБFacebookПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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