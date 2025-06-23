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Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна - РИА Новости, 23.06.2025
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20:40 23.06.2025 (обновлено: 20:44 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна - РИА Новости, 23.06.2025
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
Иностранные политики и общественные деятели резко осудили арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении. РИА Новости, 23.06.2025
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армения
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
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БЕЛГРАД, 23 июн — РИА Новости. Иностранные политики и общественные деятели резко осудили арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении.Преследование Карапетяна в Армении
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армения, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир
Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир

Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн — РИА Новости. Иностранные политики и общественные деятели резко осудили арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении.
  • Произошедшее показывает истинную сущность "отравленного яблока" армянской цветной революции, заявил итальянский экс-депутат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
  • В Лондоне считают, что это политическая атака Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь и отчаянная попытка сохранить разрушительный для нации курс, сказал председатель Совета армянской общины Великобритании Гарен Аревян.
  • Арест Карапетяна стал еще одним шокирующим примером нападок на христиан, которые подвергают риску их свободу исповедовать свою веру, заявила бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
20 июня, 15:05
  • Этим арестом Пашинян и его прозападная власть решили продемонстрировать свою русофобию, заявила сербская писательница, почетный член Союза писателей Армении Весна Пешич.
  • Арест владельца компании "Ташир Групп" Карапетяна — подготовка удара властей Армении по Армянской апостольской церкви, которая мешает подталкивать страну на Запад, в лагерь противников России, поделился мнением сербский политический аналитик Срджан Перишич.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
18 июня, 10:56

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В прошлый понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна
19 июня, 19:38
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
АрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТашир
 
 
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