Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн — РИА Новости. Иностранные политики и общественные деятели резко осудили арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении.
- Произошедшее показывает истинную сущность "отравленного яблока" армянской цветной революции, заявил итальянский экс-депутат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
- В Лондоне считают, что это политическая атака Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь и отчаянная попытка сохранить разрушительный для нации курс, сказал председатель Совета армянской общины Великобритании Гарен Аревян.
- Арест Карапетяна стал еще одним шокирующим примером нападок на христиан, которые подвергают риску их свободу исповедовать свою веру, заявила бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид.
- Этим арестом Пашинян и его прозападная власть решили продемонстрировать свою русофобию, заявила сербская писательница, почетный член Союза писателей Армении Весна Пешич.
- Арест владельца компании "Ташир Групп" Карапетяна — подготовка удара властей Армении по Армянской апостольской церкви, которая мешает подталкивать страну на Запад, в лагерь противников России, поделился мнением сербский политический аналитик Срджан Перишич.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В прошлый понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55