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Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.06.2025
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15:16 23.06.2025 (обновлено: 16:09 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024856965.html
Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ
Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.06.2025
Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ
Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна намерена обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:16:00+03:00
2025-06-23T16:09:00+03:00
европейский суд по правам человека (еспч)
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
армения
россия
ереван
никол пашинян
европейский суд
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ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна намерена обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат предпринимателя Армен Фероян.&quot;При обращении в Европейский суд по правам человека исчерпанными могут считаться лишь эффективные внутригосударственные средства правовой защиты, а в данном случае эффективность внутригосударственных средств правовой защиты полностью отсутствует, необходимые подготовительные работы адвокатов для немедленной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека практически завершены&quot;, — написал он.В понедельник Карапетян отозвал апелляционную жалобу на арест. Он назвал позицию судьи Армена Даниеляна провластной.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024536043.html
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html
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европейский суд по правам человека (еспч), самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , армения, россия, ереван, никол пашинян, европейский суд
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Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ

Фероян: защита предпринимателя Карапетяна намерена обжаловать его арест в ЕСПЧ

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна намерена обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат предпринимателя Армен Фероян.
«

"При обращении в Европейский суд по правам человека исчерпанными могут считаться лишь эффективные внутригосударственные средства правовой защиты, а в данном случае эффективность внутригосударственных средств правовой защиты полностью отсутствует, необходимые подготовительные работы адвокатов для немедленной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека практически завершены", — написал он.

Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Карапетяна арестовали по заказу Запада, считает эксперт
21 июня, 19:55
В понедельник Карапетян отозвал апелляционную жалобу на арест. Он назвал позицию судьи Армена Даниеляна провластной.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В прошлый понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Эксперт назвал причину ареста Карапетяна
21 июня, 20:22
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
21 июня, 05:55
 
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