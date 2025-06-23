Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ
Фероян: защита предпринимателя Карапетяна намерена обжаловать его арест в ЕСПЧ
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна намерена обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат предпринимателя Армен Фероян.
«
"При обращении в Европейский суд по правам человека исчерпанными могут считаться лишь эффективные внутригосударственные средства правовой защиты, а в данном случае эффективность внутригосударственных средств правовой защиты полностью отсутствует, необходимые подготовительные работы адвокатов для немедленной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека практически завершены", — написал он.
Карапетяна арестовали по заказу Запада, считает эксперт
21 июня, 19:55
В понедельник Карапетян отозвал апелляционную жалобу на арест. Он назвал позицию судьи Армена Даниеляна провластной.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В прошлый понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
Эксперт назвал причину ареста Карапетяна
21 июня, 20:22
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.