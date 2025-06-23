https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024856965.html

Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ

Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ - РИА Новости, 23.06.2025

Защита Карапетяна обжалует его арест в ЕСПЧ

Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна намерена обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:16:00+03:00

2025-06-23T15:16:00+03:00

2025-06-23T16:09:00+03:00

европейский суд по правам человека (еспч)

самвел карапетян

преследование карапетяна в армении

армения

россия

ереван

никол пашинян

европейский суд

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ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Защита владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна намерена обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат предпринимателя Армен Фероян."При обращении в Европейский суд по правам человека исчерпанными могут считаться лишь эффективные внутригосударственные средства правовой защиты, а в данном случае эффективность внутригосударственных средств правовой защиты полностью отсутствует, необходимые подготовительные работы адвокатов для немедленной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека практически завершены", — написал он.В понедельник Карапетян отозвал апелляционную жалобу на арест. Он назвал позицию судьи Армена Даниеляна провластной.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024536043.html

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html

https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

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ереван

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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