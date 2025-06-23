Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост про удары США по Ирану
Шериф Лос-Анджелеса извинился за соболезнования после ударов США по Ирану
© AP Photo / Jae C. HongШоссе в центре Лос-Анджелеса
© AP Photo / Jae C. Hong
Шоссе в центре Лос-Анджелеса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния извинился за "оскорбительный и неуместный" пост, который правоохранители ранее оставили в социальных сетях после ударов США по ядерным объектам в Иране.
Ранее офис шерифа самого населенного округа США выразил соболезнования в связи с "трагической" бомбардировкой иранских ядерных объектов. Позднее этот текст, размещенный на платформе Х, был удален.
"Мы публикуем это заявление, чтобы официально извиниться за оскорбительный и неуместный пост, размещенный на платформах социальных сетей нашего департамента относительно продолжающегося конфликта в Иране. Этот пост был неприемлемым, сделан по ошибке и не отражает точку зрения шерифа Роберта Луны или департамента", - говорится в коммюнике.
Департамент заявил, что начал внутреннюю проверку, чтобы определить, как был создан и опубликован пост.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.