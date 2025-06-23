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Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост про удары США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
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18:03 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kalifornija-2024911863.html
Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост про удары США по Ирану
Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост про удары США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост про удары США по Ирану
Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния извинился за "оскорбительный и неуместный" пост, который правоохранители ранее оставили в социальных... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:03:00+03:00
2025-06-23T18:03:00+03:00
в мире
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антониу гутерреш
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния извинился за "оскорбительный и неуместный" пост, который правоохранители ранее оставили в социальных сетях после ударов США по ядерным объектам в Иране. Ранее офис шерифа самого населенного округа США выразил соболезнования в связи с "трагической" бомбардировкой иранских ядерных объектов. Позднее этот текст, размещенный на платформе Х, был удален. "Мы публикуем это заявление, чтобы официально извиниться за оскорбительный и неуместный пост, размещенный на платформах социальных сетей нашего департамента относительно продолжающегося конфликта в Иране. Этот пост был неприемлемым, сделан по ошибке и не отражает точку зрения шерифа Роберта Луны или департамента", - говорится в коммюнике. Департамент заявил, что начал внутреннюю проверку, чтобы определить, как был создан и опубликован пост. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/tramp-2024833128.html
https://ria.ru/20250623/diplomatiya-2024735103.html
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в мире, иран, сша, лос-анджелес, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост про удары США по Ирану

Шериф Лос-Анджелеса извинился за соболезнования после ударов США по Ирану

© AP Photo / Jae C. HongШоссе в центре Лос-Анджелеса
Шоссе в центре Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Шоссе в центре Лос-Анджелеса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния извинился за "оскорбительный и неуместный" пост, который правоохранители ранее оставили в социальных сетях после ударов США по ядерным объектам в Иране.
Ранее офис шерифа самого населенного округа США выразил соболезнования в связи с "трагической" бомбардировкой иранских ядерных объектов. Позднее этот текст, размещенный на платформе Х, был удален.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СМИ: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе "вайбов"
Вчера, 13:47
"Мы публикуем это заявление, чтобы официально извиниться за оскорбительный и неуместный пост, размещенный на платформах социальных сетей нашего департамента относительно продолжающегося конфликта в Иране. Этот пост был неприемлемым, сделан по ошибке и не отражает точку зрения шерифа Роберта Луны или департамента", - говорится в коммюнике.
Департамент заявил, что начал внутреннюю проверку, чтобы определить, как был создан и опубликован пост.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Трамп разрушил дипломатию, заявил экс-посол Ирана в Германии
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков назвал атаку США на Иран ударом по режиму ядерного нераспространения
Вчера, 16:08
 
В миреИранСШАЛос-АнджелесДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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